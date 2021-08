(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 nota per la stampa

Carabinieri Bressanone arrestano uno straniero per resistenza.

Bressanone-Brixen, mercoledì 11 agosto 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bressanone hanno arrestato un giovane straniero, accusandolo dei reati di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale oltre che di quello di danneggiamento.

Un’autopattuglia dell’aliquota radiomobile e una della stazione di Chiusa, nella zona di via Roma, in pieno centro città, ha individuato un gruppo di stranieri che, a causa dello smodato consumo di alcool e sostanze stupefacenti, erano venuti alle mani, dando luogo ad un’accesa colluttazione. Gli stessi, in preda a una violenta foga, hanno tentato di aggredire anche i militari intervenuti che, nonostante la situazione di pericolo, hanno riportato l’ordine e sottoposto a controllo gli animosi. Tra questi ultimi, tutti stranieri, uno in particolare, un ventiseienne della Macedonia del nord già conosciuto per i suoi numerosi precedenti, è stato tratto in arresto e dovrà rispondere davanti al Giudice per i reati di oltraggio, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché del danneggiamento di una delle auto di servizio intervenute sul posto.

L’operazione rientra in un vasto piano di servizi e controlli svolti in zone della città poste sotto particolare osservazione, con il preciso intento, da parte della Compagnia Carabinieri di Bressanone, di scongiurare qualsiasi episodio o situazione di degrado urbano e garantire, al contempo, l’ordine, la quiete ed rispetto delle regole di civile convivenza.

