COMUNICAZIONE PER LA STAMPA. CARABINIERI BRESSANONE ARRESTANO UN UOMO PER TENTATO OMICIDIO.

(AGENPARL) – mer 21 ottobre 2020 Lite con accoltellamento e fuga: Carabinieri Bressanone arrestano tunisino per tentato omicidio.

Bressanone-Brixen, mercoledì 21 ottobre 2020. I militari della Compagnia Carabinieri di Bressanone hanno arrestato un trentacinquenne per tentato omicidio.

Ieri sera, intorno alle 20.50, è pervenuta alla centrale operativa dei carabinieri di Bressanone una chiamata in cui uno stranieri chiedeva aiuto tra via fienili e via Roma poiché era appena stato ferito gravemente.

Subito due autopattuglie si sono recate sul posto e hanno ricostruito parzialmente la vicenda. La vittima e l’attentatore avevano iniziato a litigare dentro un limitrofo bar di via Roma, quindi erano usciti e la vittima era stata improvvisamente colpita a coltellate dall’altro uomo, a lui noto per nome.

I carabinieri hanno subito capito di chi si trattasse perché entrambi – vittima e aggressore – sono soggetti molto noti ai militari dell’Arma brissinese, il primo per reati di furto, il secondo per porto di armi e – recentemente – per aver orinato sulla porta del municipio in stato etilico acuto…

Allertate tutte le pattuglie tra Brunico, Vipiteno e Bolzano, i carabinieri si sono messi sulle tracce del reo che era stato visto prendere un taxi. E non ci è voluto molto ad acciuffarlo. Il taxi è stato incrociato da una pattuglia a Varna e i carabinieri hanno immediatamente bloccato il passeggero. Sulla sua giacca (sottoposta a sequestro) evidenti tracce di sangue della vittima.

L’indagato, R.G., un tunisino trentacinquenne senza fissa dimora e disoccupato, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e condotto in caserma e sottoposto ai consueti rilievi foto-dattiloscopici. Quindi, avvisato il pubblico ministero, questi ne ha disposto la custodia in carcere, dove è stato accompagnato dai carabinieri ed è in attesa di udienza di convalida.

Non sono ancora del tutto chiari i motivi della lite finita a colpi di fendente ma i militari brissinesi hanno sequestrato quasi ottocento euro in contanti trovati addosso all’indagato.

La massima proiezione esterna e la costante presenza sul territorio unita alla tempestività d’’intervento hanno ancora una volta permesso ai carabinieri di assicurare un delinquente alla giustizia in tempi fulminei.

