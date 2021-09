(AGENPARL) – ven 24 settembre 2021 nota per la stampa

Carabinieri Bolzano recuperano e restituiscono bici rubate.

Bolzano-Bozen, venerdì 24 settembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno recuperato e restituito tre costose biciclette elettriche che erano state rubate nei giorni scorsi.

Le prime due, di una nota marca austriaca, sono state trovate dai Carabinieri di Tesimo in località Moosweg – dove peraltro inizia un noto itinerario ciclistico – in stato di abbandono. Sottoposte a sequestro, i militari hanno iniziato la ricerca di un proprietario. Avendo precedentemente ricevuto segnalazioni di furti di e-bike dai comandi limitrofi, hanno scoperto che entrambe erano state rubate un paio di settimane or sono a Lana presso un albergo, ai danni del titolare dello stesso.

I due mezzi, del valore complessivo superiore a seimila euro, sono stati restituiti.

Nel frattempo i militari della Stazione CC di Bolzano Principale stavano svolgendo un’indagine a seguito di una segnalazione dei carabinieri di Appiano. Una costosa e-bike di una famosa marca tedesca, del valore superiore ai 3.000 euro, poteva essere finita in zona Oltreisarco.

Delegati quindi dalla Procura della Repubblica di Bolzano, hanno quindi eseguito una mirata perquisizione. La stessa ha dato esito negativo poiché nella casa perquisita non c’era alcuna bici. Poco dopo però, presso un bar non molto lontano, i carabinieri hanno trovato proprio la e-bike che stavano cercando. I militari l’hanno sequestrata e successivamente restituita al giovane appianese che ormai dopo un mese quasi non ci sperava più. Gli stessi carabinieri hanno infine segnalato alla Procura della Repubblica per i minorenni un giovane residente a Bolzano ma di nazionalità straniera che aveva in uso la e-bike.

