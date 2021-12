(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 nota per la stampa

L’artista Demetz espone uno dei propri presepi nel Comando Provinciale dei Carabinieri.

Bolzano-Bozen, sabato 18 dicembre 2021. Il celebre artista scultore e mosaicista Reto Demetz ha esposto una propria opera d’arte presso il palazzo sede del Comando Carabinieri di via Dante a Bolzano.

Il gruppo di sculture lignee composto da un Gesù bambino, una Madonna e un San Giuseppe farà bella mostra di sé nell’androne dello storico palazzo di via Dante per tutto il periodo delle festività natalizie.

È un gradito ritorno quello dell’arte lignea gardenese presso il Comando di via Dante, poiché anche l’anno scorso si era realizzato questo progetto che coniuga l’eleganza di uno dei più bei palazzi del capoluogo, con una delle più note forme d’arte dell’Alto Adige. Il Colonnello Raffaele Rivola, Comandante Provinciale di Bolzano, ha pensato infatti di accogliere anche quest’anno i tanti cittadini che, per qualche motivo, si recano presso la sede dei Carabinieri, con una sorpresa gradita, tanto che spesso adulti, ma anche tanti bambini, hanno chiesto di poter fare una foto accanto alle bellissime sculture. Lo splendido oggetto artistico rientrerà, con la fine delle festività, a Ortisei.

