(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 nota per la stampa

Gioca alla slot senza green-pass, sanzionato dai carabinieri.

Bolzano-Bozen, lunedì 22 novembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno svolto controlli sul rispetto delle norme anti-covid presso sale giochi e sale slot.

Presso una sala giochi del centro città un giovane venticinquenne stava giocando a una c.d. “new slot” in tarda serata. I militari gli hanno chiesto di esibire un documento d’identità e la certificazione verde. Il giovane nel fornire una carta d’identità ha candidamente riferito di non avere alcun codice QR per attestare o la vaccinazione avvenuta o il tampone eseguito con esito negativo.

I militari dell’Arma gli hanno quindi contestato la violazione della norma vigente e gli hanno applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di quattrocento euro.

Nel fine settimana i carabinieri della provincia di Bolzano hanno – su tutto il territorio provinciale – controllato mediamente quasi 210 esercizi commerciali al giorno e quasi 570 persone. Sono state contestate solamente 12 violazioni alle normi COVID. Due di essi sono titolari di esercizi (uno per assembramento e uno privo di green pass). Dieci altre persone sanzionate: due senza green-pass e otto poiché privi di protezioni alle vie respiratorie. La statistica indica nemmeno un sanzionato (0,70%) ogni cento controllati. Il basso numero di sanzioni, atteso che i militari non fanno sconti, è comunque sintomo del rispetto delle norme da parte della cittadinanza.

🔊 Listen to this