Carabinieri Bolzano incontrano i bimbi del campo estivo.

Bolzano-Bozen, martedì 7 settembre 2021. Un gruppo di bambini, tra i quattro e i cinque anni di età, del campo estivo organizzato dalla cooperativa Coccinella ha avuto la possibilità di trascorrere una bellissima mattinata in compagnia degli elicotteristi del Nucleo di Bolzano e di due unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri.

I bimbi sono stati accolti dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri e dal personale del Nucleo Elicotteri, che li hanno condotti in un piccolo tour dell’eliporto, facendo poi provare loro l’emozione di salire a bordo, ovviamente a motori spenti, di uno dei magnifici mezzi in dotazione all’Arma di Bolzano, impegnato quotidianamente in operazioni di servizio e di supporto dell’Arma territoriale in tutto il territorio regionale. Il Comandante del Nucleo ha spiegato il funzionamento dell’apparecchiatura, ascoltando le tantissime domande postegli, frutto sicuramente della curiosità ed anche dell’intelligenza dei bimbi presenti.

La mattinata è proseguita, poi, con un divertente incontro con i cani del Nucleo Cinofili ed in particolare con Falco, uno stupendo esemplare di pastore tedesco, che si è mostrato pronto a ricevere le carezze di tutti i bimbi presenti, che anche in questo caso hanno fatto molte domande, a cui i militari dell’Arma hanno risposto con gioia. Falco, poi, si è impegnato in una dimostrazione pratica, mostrando a tutti i presenti cosa è capace di fare, stupendo i più piccoli e anche gli accompagnatori presenti.

L’iniziativa si è conclusa con la consegna a tutti i presenti di gadget e calendari dell’Arma, ricevuti con entusiasmo dai ragazzi, che hanno subito attaccato con orgoglio ai propri zaini i portachiavi, sentendosi almeno per un giorno anche loro dei Veri Carabinieri!

