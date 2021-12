(AGENPARL) – lun 20 dicembre 2021 nota per la stampa

Diocesi e Carabinieri Bolzano insieme contro le truffe, a tutela di anziani e fasce deboli.

Bolzano-Bozen, lunedì 20 dicembre 2021. Oggi alle ore 10.30, presso la Curia vescovile di Bolzano sita in piazza Duomo n. 2 sarà presentato un progetto congiunto di carabinieri e diocesi per la prevenzione di truffe e furti in danno delle persone più anziane e delle fasce deboli.

I rappresentanti dei consigli di quartiere e degli organi d’informazione interessati sono invitati a partecipare (😷 con mascherina, nel rispetto delle prescrizioni anti-covid-19 e della capienza della sala).

