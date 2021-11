(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 nota per la stampa

Droga al parco stazione, denunciato tunisino dai carabinieri.

Bolzano-Bozen, sabato 20 novembre 2021. I militari della sezione operativa della compagnia Carabinieri di Bolzano hanno fermato e denunciato in stato di libertà un ventenne tunisino per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari erano impegnati in un servizio a piedi per la repressione di condotte criminali quando hanno visto il giovane magrebino che confabulava con una persona, già nota ai militari per uso di stupefacenti. Il nordafricano si è accorto delle persone che si avvicinavano e ha gettato qualcosa a terra.

I carabinieri lo hanno quindi fermato e perquisito. A terra, non lontano dal giovane, hanno trovato tre involucri contenenti hashish, per peso di quasi trentacinque grammi, e nove dosi in plastica termosaldata di cocaina, del peso di cinque grammi e mezzo.

Lo spacciatore è stato condotto in caserma e identificato, irregolare sul territorio nazionale ma incensurato. è stato deferito in stato di libertà per spaccio di droga.

