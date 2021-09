(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 nota per la stampa

Carabinieri denunciano uno straniero per disturbo alla quiete pubblica, applicando “DASPO urbano”.

Bolzano-Bozen, giovedì 30 settembre 2021. Nella mattinata del 29 settembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno deferito in stato di libertà un trentaseienne pakistano, già noto alle forze di polizia e regolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del reato di “molestia o disturbo alle persone”.

I Carabinieri, intervenuti immediatamente nella centralissima Piazza Walther, su disposizione della Centrale Operativa, a seguito di una richiesta pervenuta da un cittadino lì presente, hanno sorpreso il denunciato, che da tempo risiede in Italia, in evidente stato di alterazione, dovuto all’eccessivo consumo di alcol, nonché all’ingestione di droghe, nell’atto di lanciare oggetti, anche pesanti come cubi in porfido, nei confronti di passanti e turisti presenti.

L’individuo, che aveva anche provato, (senza riuscirci, per fortuna), a far cadere alcuni ciclisti, avvicinandovisi velocemente, è stato subito bloccato e condotto presso gli uffici del Comando Provinciale di via Dante, dove è stato compiutamente identificato e deferito all’autorità giudiziaria.

Allo stesso venivano, poi, comminate sanzioni amministrative per ubriachezza e per il DASPO urbano.

Un ulteriore controllo, nella stessa mattinata, ha consentito di denunciare, altresì, un cittadino gambiano, ventunenne, al quale era già stato notificato un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Bolzano.

L’Arma, da sempre impegnata nei servizi di pattuglia in tutti i centri cittadini della provincia, ha recentemente varato un piano di controllo del territorio, che prevede la presenza di un numero maggiore di pattuglie appiedate impegnate nel centro della città di Bolzano e zone limitrofe, alle quali sono stati affidati compiti preventivi per il contrasto ai furti nelle attività commerciali ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nell’area del Parco Stazione.

