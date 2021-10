(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 nota per la stampa

Droga e scarpe rubate, carabinieri denunciano un quarantenne.

Bolzano-Bozen, venerdì 15 ottobre 2021. I militari della sezione radiomobile della compagnia Carabinieri di Bolzano hanno denunciato un quarantenne per detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione.

L’uomo, un 40enne marocchino pluripregiudicato, da poco scarcerato, è stato fermato da una pattuglia della polizia locale verso le sette di sera a via Galileo Galilei, nei pressi del noto centro commerciale. Sin da subito si è mostrato insofferente al controllo, con atteggiamento violento e aggressivo, sicché a dare manforte agli agenti sono giunti due carabinieri. minacciando i due carabinieri. Questi hanno quindi deciso di perquisirlo, soprattutto alla luce dei suoi precedenti penali per spaccio di droga.

Addosso gli hanno trovato circa otto grammi di cocaina che è stata sequestrata e mandata al LASS CC di Laives per le analisi qualitative. Inoltre nello zaino aveva quattro paia di scarpe nuove nuove, compatibili per marca e modello a scarpe vendute in un limitrofo negozio di articoli sportivi. Le calzature sono quindi state sottoposte a sequestro.

L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

