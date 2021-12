(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 nota per la stampa

Rapina bicicletta, rintracciato e denunciato dai carabinieri.

Bolzano-Bozen, giovedì 9 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà un 18enne marocchino per il reato di rapina.

20.15 circa, martedì sera, in centro a Bolzano, nei pressi del duomo, un giovane stava passando in bicicletta quando è stato fermato da un altro giovane, più o meno coetaneo, lo ha fatto scendere dalla bici e cadere a terra. Quindi, montato in sella, è scappato.

Al derubato altro non è rimasto che fare due passi fino a via Dante 30, al comando dei Carabinieri, e riferire al militare di servizio l’accaduto. Il carabiniere ha raccolto un’accurata descrizione della bici e del rapinatore (rubare esercitando violenza trasforma il furto in rapina) cosicché l’operatore della centrale operativa ha potuto diramare le ricerche alla pattuglie in città e nei dintorni.

I carabinieri ovviamente hanno cercato nei luoghi ove con più probabilità potevano trovare rapinatore e bicicletta.

E così è stato, a meno di mezz’ora dalla rapina hanno trovato sia l’autore che la bicicletta. Quest’ultima è stata restituita al proprietario, mentre il primo è stato portato in caserma. Purtroppo non è stato possibile denunciarlo in stato d’arresto poiché la flagranza del reato era evidentemente trascorsa. I carabinieri lo hanno quindi denunciato in stato di libertà per rapina impropria alla Procura della Repubblica di Bolzano.

