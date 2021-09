(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 nota per la stampa

CARABINIERI Bolzano, denunce e arresti nel fine settimana.

Bolzano-Bozen, martedì 21 settembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri del Capoluogo tra venerdì e domenica hanno denunciato una persona in stato di arresto e sei in stato di libertà per vari reati.

Venerdì pomeriggio la squadra radiomobile è intervenuta presso un supermercato del centro città dove due soggetti hanno preso tre bottiglie di superalcolici che volevano portarsi via senza pagare. La guardia particolare giurata all’ingresso ha chiesto loro di fermarsi per un controllo ma per tutta risposta ha ottenuto una violenta spinta che ne ha causato la caduta a terra (per fortuna senza lesioni) e ha permesso ai sue manigoldi di allontanarsi di corsa. L’immediato intervento e la battuta di ricerche in città non hanno permesso di rintracciare i due ma i carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza hanno chiaramente riconosciuto uno dei due rapinatori in un pregiudicato tunisino clandestino ventiduenne. Purtroppo pur avendolo cecato a lungo non lo hanno trovato. Il suo complice è in corso di identificazione e i militari del Nucleo operativo e radiomobile sperano di poter risolvere il caso in breve tempo per poter dare giustizia al povero vigilante e magari riuscire a far espellere il tunisino clandestino.

Sempre la stessa sera, un marocchino di 43 anni regolare in Italia ma senza fissa dimora è stato trovato da un ottantenne bolzanino nella propria abitazione (in corso di ristrutturazione) nel quartiere Piani di Bolzano. Lo straniero alla vista dei militari dell’Arma ha iniziato a ingiuriarli e ha provato anche a colpirli ma è stato bloccato e condotto in caserma ove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio.

Sabato pomeriggio una cinquantatreenne di Bolzano è stata colta nell’atto di rubare due giacche a vento in un negozio di articoli sportivi in via Josef Streiter. La refurtiva è stata restituita al negoziante e la donna denunciata peer furto aggravato.

Tre sono stati i conducenti denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, incappati nei posti di controllo istituiti dai carabinieri nelle principali arterie in città e nell’hinterland. Un operaio rumeno residente a Bolzano alla guida di un autocarro (!) era in palese stato di ubriachezza e si è rifiutato di sottoporsi al test. È stato denunciato e ha perso la patente, ma ha salvato il mezzo dal sequestro poiché intestato al proprio datore di lavoro. Un 39enne bresciano è stato controllato nei pressi della stazione ferroviaria e ha superato 1,5 g/l di alcool subendo l’immediato ritiro della patente e la denuncia. L’auto per sua fortuna era di un amico che è venuto a riprendersela e non è stata sequestrata. Anche un sarentino trentunenne ha perso la patente ed è stato denunciato in un posto di controllo in Valsarentino. Ha salvato l’auto perché l’etilometro si è fermato poco al di sotto di un grammo di alcol per litro di sangue.

Infine un giovane appena maggiorenne fattorino residente a Bolzano è stato fermato per un controllo a Terlano ove un suo amico (peraltro minorenne infraquattordicenne) era rimasto coinvolto in un incidente stradale contro l’auto condotta da una terlanese. Dal controllo delle targhe e dei telai dei ciclomotori è emerso che erano stati entrambi rubati poco prima a Nalles e i proprietari ancora nemmeno se ne erano accorti. Mentre il ragazzino finiva in ospedale, l’amico diciottenne è finito in caserma in stato di arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso. Speriamo che la giovane età e la notte in gattabuia gli abbiano fatto capire che era sulla strada sbagliata e che è ancora in tempo per ritornare sulla retta via.

