Bolzano e Appiano –Bozen und Eppan, sabato 11 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano, con le dipendenti stazioni, hanno svolto mirati controlli sui mezzi del trasporto pubblico locale.

I controlli ovviamente s’inquadrano nell’ambito delle norme vigenti per la prevenzione della diffusione della pandemia da covid-19 e sono mirati ad accertare che pendolari e studenti portino la mascherina e abbiano la certificazione verde per utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. L’attività ha interessato anche esercizi commerciali e luoghi di lavoro.

I carabinieri hanno controllato i passeggeri di tredici autobus di linea, dodici locali pubblici, quattro luoghi di lavoro, per un totale di 103 persone.

Nel complesso l’esito dimostra una più che positiva propensione dell’utenza a rispettare le norme, anche se gravose (a qualcuno tenere la mascherina per tutto il viaggio dà fastidio). Infatti son ostati sanzionati solamente due passeggeri di autobus poiché non avevano la mascherina e l’utente di un esercizio commerciale, anch’egli privo di qualsiasi protezione alle vie respiratorie.

Ormai le persone controllate da giorni sono sopra le mille ogni 24 ore ma le sanzioni non sono tantissime, questo è un bel segnale di rispetto non solo delle norme ma soprattutto di rispetto degli altri perché tante volte chi ci sta davanti vorrebbe che noi mettessimo la mascherina ma per timidezza non ha il coraggio di dirlo. Tante infatti sono le telefonate al numero unico europeo di pronto intervento 112 che segnalano passeggeri senza mascherina e talvolta nessuno ha la schiettezza di dirlo: “abbia un po’ di rispetto per tutti, si metta la mascherina, per cortesia”.

