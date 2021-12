(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 nota per la stampa

Senza “Green-pass” sui luoghi di lavoro, sanzioni dei carabinieri.

Bolzano-Bozen, mercoledì 8 dicembre 2021. I militari della Compagnia carabinieri di Bolzano, con le stazioni CC di Renon e San Genesio Atesino, martedì hanno sanzionato sei persone per la violazione delle norme sulla certificazione verde sui luoghi di lavoro.

Prima a San Genesio, in una falegnameria, i carabinieri hanno trovato un lavoratore bolzanino col “green-pass” scaduto. Per lui la consueta sanzione amministrativa pecuniaria. Sanzione anche per il titolare poiché aveva l’obbligo di accertarsi della certificazione verde dei lavoratori dipendenti e non lo ha fatto.

A Renon, i carabinieri insieme agli ispettori del lavoro della Provincia Autonoma, prima si sono presentati a un bar, peraltro già ripetutamente sanzionato a novembre. Qui la titolare non solo era sprovvista di “green-pass” ma aveva anche omesso di controllarlo ai dipendenti, talché due dipendenti non avevano la certificazione, anch’esse sanzionate. E tutte e tre sono state sanzionate anche poiché prive di mascherina. Non solo, la titolare non aveva predisposto alcun dispositivo per la disinfezione delle mani nei pressi della cassa. Sono state tutte sanzionate anche per queste violazioni.

In un altro bar, sempre nel comune di Renon, territorio che appare distinguersi, tra quelli più vicini a Bolzano per il maggior numero di menefreghisti sulle norme anti-covid, il titolare dell’esercizio aveva omesso di controllare le certificazioni ai dipendenti – sanzionato – e una barista, dipendente, non aveva il “green-pass” ed è stata anche lei sanzionata.

Nella seconda giornata di vigenza delle nuove norme sulla certificazione verde rafforzata, i carabinieri della provincia di Bolzano hanno superato le mille persone controllate in 24 ore, contestando addirittura quindici sanzioni a utenti o dipendenti di esercizi pubblici o mezzi di trasporto (tra mancanza di marcherine e mancanza di “green-pass”) e sei sanzioni a titolari di esercizi (quasi 320 quelli controllati) e/o datori di lavoro.

🔊 Listen to this