(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 nota per la stampa

Controlli “green-pass” in centro a Bolzano, sanzioni dei carabinieri.

Bolzano-Bozen, martedì 14 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno svolto mirati controlli in locali pubblici e mezzi di trasporto al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme anti-covid.

In un bar del centro, il titolare è stato colpito dalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000 poiché non aveva verificato il “green-pass” a un avventore, risultato al controllo privo della medesima certificazione.

In un altro bar del centro, un’altra pattuglia appiedata di carabinieri ha scoperto che il titolare e barman era privo di certificazione verde. Anche per lui è scattata la sanzione amministrativa.

