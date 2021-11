(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 nota per la stampa

Spaccio di droga alla stazione, denunce dei carabinieri.

Bolzano-Bozen, lunedì 8 novembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno denunciato quattro persone (uno di essi due volte) per ricettazione e spaccio di droga.

Due giovani, di 18 e 20 anni, sono stati fermati a via del museo da una pattuglia a piedi di carabinieri e alla richiesta dei documenti d’identità uno di essi ha iniziato a inveire contro i militari. Accompagnati in caserma e perquisiti, sono stati trovati stranamente in possesso di posate e bicchiere, quasi andassero a fare un pic-nic. I carabinieri subito hanno verificato che presso un negozio di via del museo, che vende proprio articoli per la casa, avevano lo stesso giorno, poco prima, rubato proprio posate e bicchieri. I due sono stati denunciati per il reato di ricettazione e uno di essi anche per oltraggio a un pubblico ufficiale.

Un diciannovenne tunisino senza fissa dimora, controllato e perquisito presso il parco della stazione ferroviaria, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina, sottoposte a sequestro. Lo stesso è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Un altro tunisino, appena diciottenne, anch’egli nullafacente e senza fissa dimora, è stato visto cedere una dose di eroina a un tossicodipendente bolzanino. Sottoposto a perquisizione, era in possesso di altre quindici dosi della stessa droga, per un totale di circa cinque grammi. Lo stesso. oltre che denunciato per spaccio di droga, è stato denunciato anche per false attestazioni a pubblico ufficiale perché all’atto dell’identificazione ha fornito un’anagrafica falsa.

Lo stesso giovane nordafricano, rimesso in libertà, è stato successivamente controllato da un’altra pattuglia di carabinieri che lo avevano visto rovistare tra le piante – ancora al parco della stazione – e perquisito. Il lupo perde il pelo ma non il vizio e il giovane aveva con sé quattro dosi di cocaina e una di hashish. Ricondotto in caserma, è stato nuovamente denunciato per spaccio di droga.

Infine uno studente ventenne è stato trovato in possesso di un grammo di hashish e segnalato al prefetto quale assuntore di droghe.

