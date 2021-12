(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 nota per la stampa

Ubriaco aggredisce i carabinieri: arrestato.

Bolzano-Bozen, lunedì 13 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno arrestato un ventenne bolzanino accusandolo di danneggiamento e resistenza a un pubblico ufficiale.

Poco prima dell’una e mezza di stamattina (lunedì) è giunta una telefonata al numero unico europeo di pronto intervento 112. Un cittadino ha segnalato danneggiamenti/vandalismi e schiamazzi in via Streiter, in centro a Bolzano.

Giunti sul posto hanno trovato un giovane, a loro già noto per reati contro il patrimonio, che stava prendendo a calci e gettando in terra biciclette e tavolini di un limitrofo bar.

All’invito a fermarsi da parte dei militari, l’alcolizzato ha risposto estraendo un coltello a serramanico e andando loro incontro. A questo punto i due carabinieri per bloccarlo e disarmarlo hanno utilizzato lo spray al peperoncino. Sul posto è intervenuta anche una volante della questura per dar manforte ai due carabinieri e riuscire infine a bloccare e ammanettare il forsennato.

Portatolo in caserma, è stato dichiarato in stato d’arresto, quindi, informato il pubblico ministero di turno e sottopostolo ai consueti rilievi foto-dattiloscopici, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento.

