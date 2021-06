(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 nota per la stampa

Carabinieri Bolzano arrestano due persone per sfruttamento della prostituzione.

Bolzano-Bozen, martedì 29 giugno 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno arrestato due giovani rumeni per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

I dettagli dell’operazione saranno riferiti oggi alle 10.30 presso la sala riunioni del Comando provinciale Carabinieri di Bolzano, via Dante 30.

