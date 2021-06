(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 nota per la stampa

Carabinieri Bolzano arrestano due persone per sfruttamento della prostituzione.

Bolzano-Bozen, martedì 29 giugno 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno arrestato due persone destinatarie, al termine di serrate indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Bolzano, di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano.

Due persone di nazionalità rumena di venti e ventitré anni, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione sono finiti in carcere dopo che i carabinieri sono riusciti a rintracciarli.

La brillante operazione di servizio, che ha visto impegnati decine di militari dell’Arma, è il frutto una complessa attività d’indagine condotta dalla Stazione di Sarentino, sotto l’attenta direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. La stessa è iniziata nel mese di aprile scorso ed è stata portata avanti con numerosi servizi di osservazione e pedinamento, con l’utilizzo anche di videocamere notturne, che hanno consentito di effettuare riprese degli indagati durante la loro azione criminale. L’indagine soprattutto ha permesso di salvare due donne, vittime del reato menzionato.

Salvate da questo incubo grazie al lavoro di squadra messo in campo e all’ausilio fornito ai militari dell’Arma dal gruppo “Volontarius”, una rete no profit che opera a Bolzano e ispirata da principi di volontariato, le due giovani donne sono state condotte in strutture protette e saranno aiutate anche nel loro prossimo percorso di vita. In particolare il “Progetto ALBA” (www.albaprojectbz.it) ha la finalità di emersione, assistenza e integrazione socio lavorativa per persone vittime di tratta e grave sfruttamento.

Alla conferenza stampa odierna i carabinieri hanno fortemente voluto partecipassero anche rappresentanti di Volontarius e della Caritas diocesana. La Caritas ha infatti sviluppato il progetto Casa Margaret (www.caritas.bz.it). Casa Margaret vuole restituire la dignità, l’autostima e la speranza alle donne in stato di bisogno.

Le vittime, come già detto, vivevano un vero e proprio incubo, essendo ventiquattro ore al giorno controllate dai propri aguzzini. Gli stessi le costringevano a stare sulla strada per circa 8-9 ore al giorno, con qualsiasi condizione climatica, tant’è che è stato accertato che in più di una occasione le donne fossero state costrette a restare sotto la pioggia battente, controllate come detto a vista dai loro sfruttatori, che invece rimanevano comodamente al riparo dall’acqua. Gli arrestati, che erano soliti richiamare le vittime con fischi e urla, trattandole di fatto quasi come fossero animali al pascolo, costringevano poi le povere donne a vivere all’addiaccio e in particolare all’interno di un bivacco improvvisato con tende da campeggio, allestito sotto il pendio del Virgolo a ridosso della strada statale. Un luogo potenzialmente pericoloso dal punto di vista idrogeologico a causa dei possibili smottamenti e per allontanarsi dal quale era necessario attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali e dove le auto transitano a velocità elevate. Anche dopo la pioggia le vittime erano costrette, bagnate e sicuramente infreddolite, a tornare nel bivacco, dove ovviamente non erano presenti servizi igienici.

Gli arrestati, che dovranno rispondere del grave reato contestato, al termine delle operazioni di foto-segnalamento sono stati condotti presso la casa circondariale di Bolzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

