(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 nota per la stampa

Ruba sci nelle baite della val Badia, identificato e denunciato dai carabinieri.

Badia, martedì 14 dicembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Badia hanno identificato e denunciato un 67enne foggiano per furto aggravato.

Ieri due turisti, un quarantenne toscano e un sessantenne marchigiano, hanno subito il furto dell’attrezzatura da sci mentre erano all’interno di due diverse baite, il rifugio Piz Sorega e il rifugio Moritizino. Immediata la denuncia ai carabinieri di Badia che, impiegati quotidianamente in servizio di sicurezza sulle piste, hanno proprio come compito prioritario prevenire e reprimere comportamenti illegali proprio sulle stesse.

Dall’immediata visione delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno potuto capire che il ladro era lo stesso per entrambe le attrezzature da sci. Verosimilmente si era accorto che erano noleggiate presso lo stesso esercizio commerciale poiché ha rubato entrambe le attrezzature noleggiate dallo stesso, un esercente di Badia. Forse avrà pensato che i noleggiatori sono assicurati e che quindi gli utilizzatori avrebbero subito un danno minore. Questo non è dato sapere.

Fatto è che i carabinieri, avuta la descrizione dell’uomo, peraltro ampiamente visibile e riconoscibile, lo hanno intercettato e fermato. Lo stesso ha riferito di essere un turista e di essere alloggiato in una pensione di San Cassiano. Ma i carabinieri ovviamente non si sono fermati alle apparenze e sono andati a perquisirgli la camera dove anno trovato perfettamente integri, sci e bastoncini di entrambi i turisti, per un valore di 2.700 euro.

La refurtiva è stata già restituita al noleggiatore.

Il pensionato foggiano, peraltro già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bolzano e dovrà difendersi dall’accusa di furto aggravato e continuato.

🔊 Listen to this