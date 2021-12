(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Questura di BolzanoQuästur Bozen

Ufficio Stampa PresseamtTITOLARE E DIPENDENTE SENZA GREEN PASS

LA POLIZIA CHIUDE UNA PASTICCERIA A DOBBIACO

Nella giornata di oggi, personale del Commissariato di San Candido ha proceduto a specifici controlli finalizzati alla verifica della normativa Covid-19 nei comuni di San Candido e Dobbiaco.

In particolare gli agenti diretti dalla dottoressa Esposito accedevano in una pasticceria del centro di Dobbiaco, accertando come sia la titolare che una dipendente fossero sprovviste di certificazione verde.

Inoltre, da quanto appreso, i controlli sui clienti che si fermavano a consumare all’interno del locale venivano effettuati saltuariamente, quindi in difformità dalla normativa vigente in merito.

A seguito di quanto verificato, dal momento che non era nemmeno chiara la posizione lavorativa della dipendente, veniva disposta l’immediata chiusura dell’esercizio per una durata di due giorni.

Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli in tutta la Provincia.

