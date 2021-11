(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 Agcm sanziona Google ed Apple, U.Di.Con.: “Segnale fondamentale per gli utenti della rete”

Roma, 26/11/2021 – “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso due istruttorie nei confronti di Apple e Google comminando sanzioni per 20 milioni di euro – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – in particolare, nei procedimenti che abbiamo seguito sin da subito, l’Agcm ha accertato per ogni società due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un’altra per pratiche aggressive legate all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali. Le carenze informative nello specifico contestate sono emerse per Google sia nella fase di creazione dell’account sia durante l’uso dei servizi stessi – continua Nesci – per Apple, invece, sia in fase di creazione di ID Apple sia in fase di accesso ai vari Store. Le pratiche aggressive accertate per Google prevedevano il flag automatico all’accettazione da parte dell’utente all’utilizzo dei propri dati per fini commerciali mentre per Apple il consenso era automatico senza libera scelta per il consumatore. L’U.Di.Con. è l’unica associazione ad essere presente nel provvedimento dell’Antitrust e di questo ne andiamo fieri in quanto riteniamo che tutti gli ecosistemi digitali debbano bilanciare sia le strategie delle società che i diritti degli utenti finali, senza essere costretti alla profilazione dei loro dati” – conclude Nesci.

