Roma, 18/11/2021 – “Domani 19 novembre si terrà in webinar l’8° Convegno Nazionale “Sicurezza Stradale: Direzione Obbligatoria” – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – un appuntamento annuale fisso che ormai è giunto all’ottava edizione a livello nazionale, organizzato a novembre in occasione della Giornata Nazionale istituita dal Presidente della Repubblica in memoria delle vittime della strada. L’evento è purtroppo saltato lo scorso anno a causa della pandemia, ma quest’anno ripartiremo con il boom. Al convegno nazionale parteciperanno oltre 2000 ragazzi provenienti da tutta Italia e numerosi relatori tra cui: il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci, Antonello Aurigemma, Consigliere Regione Lazio, Stefano Spagnoli, Segretario Nazionale COISP, Giacomo Carbonari, Segretario generale della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori, Andrea Onori, Vice Segretario UNASCA e Claudio Modini, Professore Ordinario di Chirurgia generale. A portare una testimonianza di fronte ai ragazzi ci sarà Antonella Naso, rappresentante dell’Associazione Teodoro Naso – Tango November. Durante il webinar sarà, inoltre, premiata la scuola vincitrice del concorso indirizzato alle scuole superiori del territorio nazionale, indetto in occasione del convegno. L’importanza di questa tematica ha spinto l’U.Di.Con. a portare avanti negli anni l’impegno in questo campo sensibilizzando migliaia di ragazzi, non solo nei convegni nazionali, ma anche nelle realtà più piccole con numerose iniziative svolte in tutto il Paese grazie alle nostre sedi. Un impegno sempre in crescendo quello che intendiamo portare avanti data l’elevata percentuale di violazioni del Codice della Strada e dell’assunzione di comportamenti non idonei ad una guida sicura e responsabile” – conclude Nesci.

