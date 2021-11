(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Ciclismo, Corsa virtuale a Norcia, circa 400 partecipanti. “Venite nel nostro territorio per godere selle sue bellezze e peculiarità”

Si è svolta domenica 21 novembre la “Norcia Virtual Race”, una cicloturistica virtuale, partita da Norcia con destinazione Forca di Presta, che ha visto la partecipazione di circa 400 persone collegati da 34 Paesi differenti.

Gli atleti, età media 45 anni, hanno percorso il tragitto alla velocità di 34 km all’ora e il vincitore, uno spagnolo, ha terminato la sua prova in 1h e 10′.

“Un’ operazione di marketing territoriale interessante che ha messo in luce le bellezze del nostro territorio in ogni parte del mondo, oggi nella realtà virtuale, ma con l’ntento di invogliare a visitarlo, percorrerne davvero le nostre strade, poter godere del meraviglioso paesaggio circostante, della sua bellezza e delle sue eccellenze agri-alimentari” ha detto il Sindaco Nicola Alemanno, intervenuto nel corso del live organizzato su Facebook da Pedalitaly, startup promotrice dell’evento. Il Sindaco ha interagito con i promotori dell’inizative ed anche con gli atleti che pedalavano dalle rispettive abitazioni con l’ausilio di ‘rulli smart’, collegati al pc e ad una applicazione che contiene il video originale e realistico del percorso e ne simula fedelmente ogni pendenza, oltre che a mostrare gli avversari.

In parallelo alla corsa è andato in onda un format di intrattenimento live condotto da speaker professionisti.

Sempre ieri la città di Norcia è stata protagonista in tv su Rai Uno nella puntata di Linea Verde nel viaggio nel centro Italia colpito dal sisma. In vetrina le eccellenze del territorio, le storie e la visita alle suore benedettine del Monastero di Sant’Antonio.

