(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Trasporto Sociale “servizio inclusivo e in favore della qualità della vita”

E’ stato attivato il servizio di Trasporto Sociale per i cittadini che abbiano difficoltà di spostamento, rivolto ai residenti nelle SAE e nelle Frazioni del territorio.

“Si tratta di un progetto inclusivo, patrocinato dal Comune di Norcia, realizzato in collaborazione con la Cooperativa L’Incontro e dedicato alla popolazione anziana del nostro territorio. L’intento perseguito dalle politiche sociali è quello di essere vicini alle necessità quotidiane dei cittadini e, nello stesso tempo, favorire l’integrazione, la socialità e quindi la qualità della vita” dichiara l’ Assessore ai Servizi Sociali Giuseppina Perla.

Tra i requisiti richiesti: l’ assenza di una rete parentale prossima, avere oltre 65 anni, la residenza nei villaggi SAE e nelle Frazioni, essere in possesso di Green Pass (certificazione verde).

Il servizio si svolgerà due giorni a settimana dalle 9 alle 13: il giovedì dai villaggi SAE a Porta Ascolana e il venerdì dalle Frazioni a Porta Ascolana. In entrambi i casi andata e ritorno.

