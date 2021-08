(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 Norcia, Roberto Ciufoli porta i suoi Tipi in Piazza San Benedetto. Spettacolo inserito nell’ Estate Nursina 2021,

nell’ambito della rassegna Norcia a Teatro del Teatro Stabile dell’ Umbria

L’attore e comico romano Roberto Ciufoli arriva a Norcia, in piazza San Benedetto, venerdì 20 agosto, alle 21,30, con il Recital Comico- Antropologico TIPI.

Nello spettacolo Ciufoli propone varie tipologie umane mostrando come una particolare caratteristica psicologica corrisponda a un atteggiamento fisico ben preciso, a un modo di parlare e di scegliere le parole.

Attraverso monologhi, poesie, scketch, balli e canzoni, in un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore, Ciufoli ci delizia con un vero “multi-one man live show”!

