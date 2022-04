(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 Norcia, Consiglio Comunale approva bilancio di previsione 2022. Tante risorse per la rinascita socio economico del territorio.

Si è svolta ieri sera, in presenza, la seduta del Consiglio comunale. Particolarmente fitto l’ordine del giorno proposto dal Presidente del Consiglio Pietro Luigi Altavilla alla massima assise cittadina.

Il Sindaco nelle comunicazioni iniziali, dopo aver salutato e ringraziato il personale posto in quiescenza (Giulio Soddu, Santa Funari e Lorena Badiali) ha annunciato il completamento dei lavori per i locali che ospiteranno il nuovo servizio del ‘Digipass’, a cura dell’ assessorato agli Affari Generali, Cultura e Servizi Sociali, locali che ospiteranno anche un primo embrione del servizio della Biblioteca Comunale.

Tra i punti all’ordine del giorno approvati il regolamento per il funzionamento delle sedute da remoto, su proposta del Capogruppo Marco Valesini, Convenzioni per la Centrale Unica di Committenza e per la partecipazione a Bandi Regionali e Nazionali proposti dall’ Assessore Giuseppina Perla; il Piano delle alienazioni presentato dall’ assessore Nicolas Novelli; il Piano triennale delle Opere Pubbliche per ltre 40 milioni di Euro dettagliatamente presentato dall’ Assessore Giuliano Boccanera quale allegato fondamentale al Bilancio Preventivo 2022. Bilancio di previsione che è stato illustrato in maniera ampia e specifica al Consiglio dall’ Assessore Monia Loretucci ed integrato poi da ogni Assessore, sceso nel dettaglio per di tutte le previsioni relative a ciascuno dei propri uffici.

Su quest’ultimo punto, in merito al quale è stato fornito uno spaccato della totalità delle azioni previste per questo 2022, si è concentrato il dibattito.

L’ Assessore Novelli ha presentato il progetto per la revisione della toponomastica e numerazione civica, oltre alla conferma di importanti eventi e competizioni sportive di interesse nazionale; l’ Assessore Perla ha confermato l’impegno per le grandi manifestazioni della città (Mostra Mercato, Marzo Benedettino, Estate Nursina, Natale Nursino) ed annunciato una cospicua serie di iniziative di stampo culturale e di promozione turistica, compresa la presentazione del nuovo ‘brand’ della città, istituzionale e non.

Illustrati al Consiglio dall’ Assessore Boccanera le risorse per gli interventi di ricostruzione finanziati, quelle del PNRR per il rifacimento dei giardini di Porta Romana, di Viale della Stazione e gli interventi sulla fascia di verde delle mura urbiche. Le risorse del CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) per l’accesso ai piani di Castelluccio ed i progetti delle Aree Interne, i fondi per le gradinate e gli spogliatoi del campo da calcio ‘Cetronella’ e per nuovi campi da tennis, bocce e paddle. Tutte risorse, queste, consistenti ed importantissime che il Sindaco Alemanno è risucito ad ottenere su tavoli regionali e nazionali di riferimento che costituiscono un forte, fortissimo impulso alla ripresa economica dei territori e gettano solide basi per per un importante ripresa socio-economica della comunità.

Il Sindaco ha poi informato il Consiglio dei molti altri Bandi a cui l’ Assessore Perla sta lavorando, tra questi la rinfunzionalizzazione del museo della Castellina, l’informatizzazione, la sicurezza. Avviati anche i lavori per il PSR n.2 del Comune di Norcia che contemplerà la realizzazione di opere per la rigenerazione urbana, per circa 100 milioni di euro le cui schede di riferimento, già caricate nella piattaforma della struttura commissariale che saranno formalizzate entro il 30 aprile.

“In questo quadro” dichiara il Sindaco Alemanno esprimendo tutta la soddisfazione per l’approvazione di un bilancio che traccia in maniera definitiva e concreta la strada per assolvere agli impegni assunti in sede di programma amministrativo di mandato “retoriche, demagogiche e per certi versi puerili sono apparse le osservazioni e richieste del Consigliere Iambrenghi per il gruppo di minoranza ‘Noi per Norcia’ come abbassare le tasse (sempre stabili e mai alzate dalla nostra Amministrazione) ovviamente senza indicare come e dove reperire le necessarie risorse per supplire alle minori entrare; non utilizzare per le assunzioni la forma contrattuale del tempo determinato ma solo quella del tempo indeterminato (se avessi avuto il cappello, me lo sarei certamente tolto); mancanza di investimenti concreti per le politiche giovanili e gli eventi culturali con particolare e specifico riferimento al fatto che il nostro archivio storico (ma guarda!) sia stato trasferito a Spoleto (come se tutti gli eventi e le manifestazioni sportive, oltre ad Hempiness Festival, i Buskers, il Digipass, ecc. ed i tanti progetti delle politiche sociali, fossero rivolti ad extraterrestri ed a materie a-specifiche e a-culturali). Il tutto ovviamente condito da attacchi personali di dubbio gusto e basso livello. Se non fosse, purtroppo, la solita storia – conclude Alemanno – ci sarebbe di che stupirsi”.

