comunicato_Norcia aderisce a Cittàslow. “Ricostruzione in sintonia con ambiente circostante. Norcia ha prerogative fondanti dell’associazione intrinseche”

(AGENPARL) – sab 11 giugno 2022 Norcia è tornata ad essere ‘Cittàslow’. “La ricostruzione della città in sintonia con l’ambiente circostante. Norcia ha storicamente intrinseche le prerogative fondanti di Cittàslow”

Il vivere sano, in armonia con la bellezza dell’ ambiente circostante e nella salubrità del clima sono alcuni elementi che caratterizzano Norcia e il suo territorio. Prerogative che identificano i canoni imprescindibili dell’Associazione Cittàslow, che promuove proprio uno stile di vita che risponde a questi criteri di benessere e sostenibili, particolarmente ricercati in questi ultimi tempi. La città di Norcia è dunque da oggi tornata ad essere, a pieno titolo, membro dell’Associazione Città Slow che grazie alla sua rete sviluppa lo scambio di buone pratiche a livello mondiale, promuovendo uno stile di vita volto al benessere e alla sostenibilità.

L’adesione è stata formalizzata oggi dal Presidente di Città Slow International Mauro Migliorini che ha consegnato il riconoscimento e la bandiera ufficiale alla città di San Benedetto direttamente al Sindaco Nicola Alemanno e all’Assessore alla Cultura e Turismo, che sfanno partecipando al ‘Cittàslow General Assembly’ in corso ad Orvieto.

“Siamo orgogliosi di riprendere un cammino improvvidamente interrotto negli anni passati, sulle orme dell’intuizione di Paolo Saturnini Sindaco di Greve in Chianti, purtroppo recentemente scomparso. Una grande intuizione la sua che ha tracciato la strada per una sostenibilità dal basso, la sostenibilità di comunità resilienti come la nostra” ha detto il Sindaco.

“Ancora un tassello sulla via del rilancio e della ricostruzione anche dell’immagine della città proprio nella filosofia di Cittaslow che si apre al futuro, per cui “Non c’è Smart senza Slow”, mettendo al centro i servizi alla persona, sempre nel rispetto della sostenibilità e del buon vivere.

La salvaguardia delle biodiversità è un tema centrale su cui lavoriamo – prosegue – e in questa direzione, ad esempio, vanno i lavori attualmente in corso per il primo stralcio progettuale, per il recupero del Parco delle Marcite che dovrà tornare ad essere fruibile e al contempo garantire l’enorme patrimonio naturalistico presente in questo importante sito del territorio.

Ringrazio l’Ufficio e l’Assessorato al Turismo e tutti coloro e tutti i nostri uffici – continua – che hanno lavorato alla costruzione del percorso di nuova certificazione della Città di Norcia.

Un grazie speciale a Piergiorgio Oliveti, Segretario Generale di Città Slow e Mauro Migliorini Presidente di Città Slow International e Sindaco di Asolo per il supporto e la comprensione straordinarie che ci sono state assicurate” conclude il primo cittadino.

“Norcia batte un altro colpo verso la ricostruzione di una città in sintonia con l’ambiente circostante, con un’identità chiara ed un “sapore unico”. Una città “anche” con le tre “S” care a Città Slow : Slow, Small e Simple (lenta, piccola e semplice)” dichiara l’Assessore.

“Ancora un passo verso una dimensione internazionale insieme ad oltre 300 piccole e medie città in 32 Paesi nel mondo. Un onore, un grande onore, per noi, tornare a far parte di questa grande famiglia internazionale, un fiore all’occhiello per la nostra nuova dimensione turistica che stiamo cercando di ricostruire anche attraverso un grande lavoro di promozione.

Presto presenteremo anche il rinnovamento del brand istituzionale e culturale – continua – con il quale ci stiamo preparando a rientrare, da protagonisti assoluti, in quelli che riteniamo dovranno essere i nostri segmenti turistici di riferimento, quelli del turismo lento, sostenibile, della cultura, dello sport, dell’ambiente, della gastronomia, insomma, del buon vivere e della buona salute, in un mondo dove la pace possa presto tornare ad essere, in ogni angolo del globo, una condizione di normalità. Un grazie sentito a Città Slow, anche da parte mia, per averci accolto con grande affetto!”conclude l’Assessore al Turismo

