Memorie Nursine e documenti d'archivio. Incontro venerdì 17 a Norcia

Si svolgerà venerdì 17 a Norcia un’ importante iniziativa riguardante i documenti d’archivio recuperati e messi in sicurezza dopo gli eventi sismici del 2016, organizzata e promossa dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Norcia, in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e all’ Archivio di Stato di Perugia – sezione di Spoleto.

“Il nostro fondo archivistico rappresenta un patrimonio di particolare pregio per la storia della nostra Città” dichiara l’ Assessore alla Cultura del Comune di Norcia. “In questa occasione faremo il punto sull’opera di recupero di questa importante mole documentale che attualmente si trova a Spoleto, ma che è comunque sempre stata fruibile al pubblico e a quanti avessero avuto necessità di studio”.

Tra i fondi archivistici statali recuperati figurano, tra gli altri, quelli degli ex uffici di registro di Norcia e Cascia e il fondo bibliografico ‘Marchetti’.

“Nel corso dell’incontro – riprende l’Assessore – i ragazzi dell’Associazione ‘Progetto Cultura’ illustreranno l’attività svolta all’indomani del sisma su incarico dell’ Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ Archivio di Stato e grazie al contributo del BIM e presenteranno i molti progetti futuri che prevedono anche il riordino ed il restauro della documentazione storica nursina. Abbiamo fin da subito dedicato particolare attenzione al recupero di questo importante materiale documentale e ringraziamo ancora per l’attenzione e la fattiva collaborazione la Soprintendenza e dell’ Archivio di Stato” conclude l’ Assessore all Cultura” conclude l’ Assessore.

