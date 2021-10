(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 “Doppia Zona Rossa” il libro del Sindaco Alemanno vince il Premio Città di Como.

Il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno ha vinto l’ ottava edizione del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como, con il libro ‘Doppia Zona Rossa’ edito da Rubbettino, nella sezione ‘opera autobiografica’. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 16 ottobre presso la prestigiosa Sala Bianca del Teatro Sociale di Como.

L’opera è stata selezionata dalla giuria presideuta dallo scrittore Andrea Vitali composta, tra gli altri, da Dacia Maraini e Piergiorgio Odifreddi.

“Una grande e inedita emozione. Sono lusingato e onorato di questo riconoscimento che desidero condividere con la mia Comunità” ha detto Alemanno. Il concorso letterario è suddiviso in varie categorie e i vincitori vengono selezionati da una giuria tecnica di esperti affiancata da comitati di lettura, di librerie e biblioteche in tutta Italia. Circa 3000 le opere edite ed inedite pervenute al vaglio della giuria sia dall’ Italia che dall’estero. Tra i vincitori di questa edizione figura anche la conduttrice televisiva Licia Colò, per la sezione ‘Opera a tema’ con il libro ‘Il pianeta, istruzioni per l’uso’.

“Ho scritto questo libro – riprende Alemanno – per trasmette le forti emozioni ed esperienze vissute all’indomani del sisma, che diversamente sarebbero cadute nell’oblio, nella speranza che quanto accaduto alle Comunità colpite possa essere utile in caso di nuove calamità.

L’Italia è un paese bellissimo ma fragile che non dispone ancora di un Testo Unico per la Gestione delle Emergenze e della Ricostruzione (TUGER) utile a scongiurare il ripetersi di lungaggini che gravano moltissimo sulle comunità colpite. Momenti e temi – continua – che abbiamo il dovere di ricordare, in particolare alla vigilia dell’anniversario del 30 ottobre. La doppia emergenza, sisma e covid, non ha però inciso sulla nostra ferrea volontà di rilanciarci, più forti di prima”.

Durante il suo intervento il Sindaco Alemanno, approfittando della presenza in sala di moltissimi autori provienienti da ogni regione d’Italia e dall’estero, ha ringraziato a nome della Città per la vicinanza giunta a Norcia da ogni dove.

Nel corso della stessa mattinata il Sindaco è stato ricevuto dal Vescovo di Como S.E. Mons. Oscar Cantoni. Un cordiale e piacevole incontro in cui il Sindaco ha ringraziato ancora per la donazione effettuata dalla Caritas di Como per la realizzazione del centro di Comunità a Campi di Norcia.

