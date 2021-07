(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 Norcia, convocato il Consiglio Comunale lunedì 2 agosto alle 9,30.

All’ordine del giorno piano attuativo ricostruzione Castelluccio.

Diretta sui canali Youtube e Facebook del Comune di Norcia e in diretta su MEP Radio

E’ convocato lunedì 2 agosto alle 9,30 in modalità video conferenza, il Consiglio Comunale di Norcia con all’ordine del giorno l’approvazione del conto consuntivo dell’ Ente per l’anno 2021.

Tra i punti all’ordine del giorno l’adozione del Piano Attuativo per la ricostruzione della Frazione di Castelluccio. Inoltre saranno trattati argomenti riguardo la 2° variazione di Bilancio di previsione per il 2021/2023, l’assestamento generale di bilancio e la presa d’atto della Corte dei Conti.

Per seguire in diretta i lavori è possibile collegarsi al canale Youtube e alla pagina Facebook del Comune di Norcia. Diretta sulle frequenze di MEP Radio Organizzazione.

foto: il presidente del Consiglio Comunale Altavilla

