(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

2 novembre 2021

Visita.camera.it, il nuovo Tour visuale della Camera dei deputati

È on line da oggi una nuova sezione del sito della Camera dei deputati, creata per conoscere da vicino i tesori storico-artistici di Montecitorio e delle altre sedi della Camera.

All’indirizzo https://visita.camera.it è possibile accedere al nuovo Tour visuale. I cittadini, gli studenti e gli insegnanti potranno così immergersi da remoto in un percorso di visita innovativo e moderno.

Il Tour visuale nasce attorno agli undici video, realizzati in collaborazione con Rai Cultura e Rai Teche, che conducono alla scoperta della storia di Palazzo Montecitorio. Con un linguaggio semplice ed immagini originali, vengono raccontati i particolari dell’Aula, la storia e gli aneddoti delle sale storiche più famose, come la Sala della Lupa e la Sala della Regina, attraverso i corridoi iconici, come il celebre Transatlantico, fino ad arrivare ai complessi di Vicolo Valdina e del Seminario.

I singoli video sono anche sottotitolati con la tecnologia CC – Closed Caption, per una sempre maggiore accessibilità ai luoghi e alla vita dell’Istituzione parlamentare.

Dalle immagini dei luoghi prestigiosi, poi, il Tour visuale si sviluppa intrecciando storia delle istituzioni, vita politica, arte e curiosità, grazie ai tanti materiali di approfondimento messi a disposizione dei visitatori, per la prima volta in un unico spazio, con la possibilità di creare dei propri percorsi di visione e conoscenza.

Il Tour visuale è stato realizzato secondo gli indirizzi del Comitato per la Comunicazione e l’informazione esterna della Camera dei deputati.

Com4557.doc

🔊 Listen to this