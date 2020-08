COMUNICATO VIABILITà ORE 11.30

(AGENPARL) – sab 29 agosto 2020 Continua il monitoraggio del traffico veicolare in questo ultimo sabato del mese di agosto contraddistinto da previsione di traffico da bollino rosso.

Il traffico è in intensificazione rispetto alle prime ore di questa mattina, soprattutto lungo la dorsale adriatica della A14 in direzione nord, senza tuttavia particolari criticità alla circolazione.

Code a tratti si segnalano in A1 direzione nord tra Firenze Scandicci ed il bivio A1-Variante e tra Parma e Fidenza, in A14 direzione nord tra Val di Sangro e Porto Sant’Elpidio, tra Rimini e Cesena e tra Bologna Fiera e bivio A14/diramazione Ravenna.

Di seguito le restanti notizie di maggior rilievo.

A1-direzione sud: coda tra Fidenza e Bivio A1/A15;

A7:-direzione nord: coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per cantiere di lavoro;

A10: coda di 3 km tra Arenzano e bivio A10/A26 e tra Genova Pegli e bivio A10/A26 a seguito di un intraversamento di un mezzo pesante avvenuto in A26;

A12-direzione nord: code a tratti tra Pisa e l´interconnessione con la A15

A22-direzione nord: coda di 2 km tra Bressanone e Vipiteno e traffico rallentato tra Ala Avio e Egna Ora;

A22-direzione sud: traffico rallentato tra Bolzano Nord e Affi e coda di 6 km tra Carpi e bivio A22/A1

A26-direzione nord: 1 km di coda tra bivio A10/A26 e Masone;

Traffico intenso ma regolare sulla rete stradale e autostradale in gestione Anas.

In particolare si segnala la chiusura della SS 585 Fondo Valle Noce in direzione A2, in prossimità di Maratea a causa di un incidendo. Traffico rallentato lungo la SS 101 Salentina di Gallipoli in puglia, lungo la Tangenziale di Catania e la A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto da Eboli alla interconnessione con la A30.

Per agevolare gli spostamenti è attiva dalle ore 08.00 alle ore 16.00 la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, per i trasporti nazionali. Domenica 30 agosto la limitazione alla circolazione per i mezzi pesanti per i trasporti nazionali sarà dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Al riguardo si segnala che in Francia, lungo la autostrada A8 che da Ventimiglia conduce a Nizza, il divieto di circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 t proseguirà dalle ore 22.00 di domenica 30 agosto fino alle ore 12.00 di lunedì 31 agosto, a causa della manifestazione ciclistica Tour de France 2020.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Lo scenario meteorologico elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per oggi sabato 29 agosto tempo instabile su tutto il Settentrione e l´alta Toscana, con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori alpini e prealpini, e fenomeni anche intensi associati a locali grandinate e raffiche di vento. È stato perciò emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse su Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Valle d´Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Sul resto del Paese cielo sereno o al più velato, con tendenza al peggioramento sul resto della Toscana. Temperature in locale sensibile aumento sul medio e basso Adriatico e in ulteriore locale sensibile diminuzione al Nord-Ovest. Nessuna significativa variazione altrove, ma massime elevate su Romagna e zone pianeggianti interne del Centro e fino a molto elevate sulle due isole maggiori ed al Sud. Venti meridionali in intensificazione sulle aree costiere tirreniche centro-settentrionali.

Domenica 30 agosto previsto tempo ancora instabile su tutto il Settentrione e la Toscana, con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori alpini e prealpini, e fenomeni anche intensi associati a locali grandinate e raffiche di vento. Tendenza al peggioramento nel corso della mattinata su Sardegna, Lazio, Umbria e sui settori occidentali di Marche e Abruzzo, e dalla sera su Molise e Campania settentrionale con precipitazioni da isolate a sparse. Sul resto del Paese cielo sereno o al più velato. Temperature in locale sensibile diminuzione su Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna. Nessuna significativa variazione altrove ma con massime elevate o molto elevate sulle zone pianeggianti interne del Sud. Venti in ulteriore intensificazione, forti o di burrasca occidentali su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna settentrionale e settori costieri ed appenninici delle restanti regioni centrali e della Campania.

INFORMAZIONI PER COLORO CHE VIAGGIANO IN TRENO

Distanziamento sociale per i collegamenti interregionali tra Liguria e Lombardia.

Dalle ore 16:00 di venerdì 28 agosto e fino a domenica 30 agosto, i collegamenti interregionali dalla Liguria alla Lombardia e viceversa non fermano nelle località di Arquata Scrivia (AL) e Tortona (AL). Nella giornata di lunedì saranno regolari i collegamenti dalla Lombardia, mentre i treni regionali provenienti dalla Liguria e in direzione Milano non fermano nelle due località piemontesi. Le modifiche sono stabilite in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte per garantire gli spostamenti degli attesi flussi di passeggeri tra la Liguria e la Lombardia – Regioni all´interno delle quali è possibile viaggiare occupando tutti i posti disponibili – e rispettare quanto disposto dalla Regione Piemonte con Ordinanza che prevede la capienza massima dei mezzi pubblici al 50%. Per le due località piemontesi è operativo un servizio sostitutivo con bus tra Arquata, Tortona e Voghera, con collegamenti diretti anche per Genova e Milano. Tra Genova e Arquata Scrivia sono disponibili i servizi regionali diretti consultabili nell’orario ufficiale.

Linea Fortezza-San Candido: traffico sospeso per condizioni meteo critiche.

Da sabato 29 agosto 2020 a domenica 30 agosto 2020 il traffico è sospeso da Valdaora Anterselva a Monguelfo per condizioni meteo critiche. Treni parzialmente cancellati, è attivo il servizio sostitutivo con bus.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss..

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l´evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all´applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.