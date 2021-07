(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 Vent’anni senza Indro. Fucecchio ricorda Montanelli nell’anniversario della morte

Questo pomeriggio cerimonia con i membri della Fondazione a lui intitolata. Ospite d’eccezione Marco Travaglio che alle 21,15 presenterà il suo libro nella suggestiva cornice di Poggio Salamartano

FUCECCHIO, 22 LUGLIO 2021. Se c’è un giornalista che a distanza di tanti anni dalla propria morte continua a far parlare di sé più di ogni altro, questo è senz’altro Indro Montanelli. Su quotidiani e periodici decine e decine di articoli, spesso con toni contrapposti, ancora oggi hanno per oggetto il celebre giornalista e scrittore fucecchiese scomparso vent’anni fa esatti. Il suo essere controcorrente, al pari dei suoi scritti e dei suoi giudizi salaci sulla politica italiana e internazionale, è ancora argomento di discussione. Di ciò probabilmente sarebbe stato felice lo stesso Montanelli visto che una volta ebbe a dire: “mi solletica sottilmente e piacevolmente che i lettori si azzuffino a proposito dei miei articoli. Seguitate, seguitate, amici miei. Ciò mi lusinga più di un elogio”.Ed oggi, nel giorno del ventennale della sua morte, anche Fucecchio, il suo paese natale, continua a parlare di lui e dei suoi articoli. Questo pomeriggio, per ricordarlo, i membri della Fondazione Montanelli Bassi, tra cui il sindaco, Alessio Spinelli, e il Presidente della Fondazione stessa, Alberto Malvolti, hanno reso omaggio a Indro recandosi nel cimitero comunale dove, all’interno della cappella gentilizia, sono custodite le ceneri del celebre giornalista. Ad omaggiarlo è arrivato anche Marco Travaglio, il giornalista oggi più famoso tra quelli cresciuti all’interno delle redazioni dirette da Montanelli, prima a Il Giornale e poi a La Voce.Travaglio questa sera a Fucecchio (Poggio Salamartano, ore 21,15), presenterà il libro dedicato a Montanelli intitolato Indro. Il Novecento. Racconti e immagini di una vita straordinaria (Rizzoli). Un volume, anche con foto inedite, in cui la vita di Montanelli si intreccia con la storia del XX secolo di cui è stato testimone. Oltre a Travaglio interverrà il giornalista Paolo Ermini. Modererà l’incontro Alberto Malvolti, presidente della Fondazione Montanelli Bassi.

Carlo Paci

