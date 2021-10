(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 COMUNICATO

TAVOLONTARIATO DI DOMENICA 3 OTTOBRE SI SPOSTA NEL

CORTILE INTERNO DEL SEMINARIO

Saranno i prestigiosi portici del cortile del Seminario ad ospitare il “Tavolontariato” di domenica 3 ottobre dalle ore 17,00. Le previsioni del tempo che indicano pioggia consigliano di non realizzare l’evento in Piazza Castigliano.

Le associazioni che hanno aderito all’iniziativa, (Lilt, Banco Alimentare, Auser,Apa, Centro Studi Valentina Visconti, Asto, ConTte, San Vincenzo, Il Dono del Volo, One More Life, Pari Opportunità, Alpini, Croce Verde,Croce Rossa, Anteas, Ada, Cif, Alzheimer, Vivere Qui e Ora, Edifico, Avo, Assoalbania, Servizio Civile, Progetto Vita e Volontari Individuali) potranno entrare dall’ingresso di via Giobert,15.

Asti, 1 ottobre 2021

