Comunicato Uni Urbino – Lunedì 20 giugno la presentazione di “Textus Invisibilis”

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 I RISULTATI DEL PROGETTO “TEXTUS INVISIBILIS”

– Lunedì 20 giugno la presentazione, nel pomeriggio visita alla

Biblioteca San Girolamo –

Saranno presentati lunedì 20 giugno alle 10 nell’Aula Magna del Rettorato di Uniurb in Via

Saffi, 2 i primi risultati della collaborazione tra l’Università di Urbino e l’Unione Montana del Catria

e Nerone all’interno del Progetto Textus invisibilis. Si esporranno le finalità generali del progetto e

le attività effettuate in particolare negli anni 2019-2022 nell’ambito di un finanziamento MiC

(MiBAct) con l’Unione Montana del Catria e Nerone come Ente proponente capofila e l’Università di

Urbino come sede del coordinamento scientifico.

Textus invisibilis, ideato nel 2010 presso l’Università di Urbino, è volto alla valorizzazione dei

frammenti di manoscritti pergamenacei, per lo più medievali, reimpiegati in Età moderna

come materiale di rinforzo nelle legature dei registri e volumi manoscritti o a stampa di natura

archivistica e libraria. L’équipe di Textus invisibilis, a composizione internazionale, studia e scheda

tali frammenti secondo un approccio interdisciplinare. In un database attualmente in costruzione

confluiscono le schede catalografiche dei singoli frammenti. Essi vengono schedati non solo in

quanto al contenuto testuale in essi presente (di cui ripristiniamo digitalmente la leggibilità) e

l’originaria provenienza da codici smembrati che ricostruiamo virtualmente, ma anche quanto al

rapporto storico e materiale con le unità documentali (volumi, registri, ecc.) su cui tuttora li troviamo

reimpiegati.

Programma Mattina, Aula Magna Rettorato h. 10.00-12.40

Saluti:

 Giorgio Calcagnini (invitato) – Rettore

 Fabio Musso – Prorettore alla Terza missione e al Public engagement

 Antonella Negri – Prorettrice allo Sviluppo di Partenariati Strategici Nazionali e Internazionali

 Alberto Alessandri – Presidente dell’Unione Montana del Catria e Nerone

 Sara Cambrini – Direttrice dell’Archivio Stato di Pesaro

 Rosangela Guerra – Funzionaria della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche

Comunicazioni / interventi

