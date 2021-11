(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 LUNEDÌ 15 NOVEMBRE LA LAUREA AD HONOREM A “IABICUS”

– Al Pubblicitario Paolo Iabichino la Laurea Magistrale Honoris Causa in

Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni –

Lunedì 15 novembre alle 11,30 l’Aula Magna di Palazzo Battiferri a Urbino ospiterà la cerimonia di

Conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Comunicazione e Pubblicità per le

Organizzazioni a Paolo Iabichino, Scrittore Pubblicitario e Direttore Creativo, che per l’occasione

pronuncerà la Lectio Magistralis dal titolo “La pubblicità civile. Il futuro della comunicazione d’impresa, per

dare un futuro alla comunicazione d’impresa.”

Tra le motivazioni che hanno portato il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e

Internazionali (DISCUI) a proporre la candidatura al Magnifico Rettore Giorgio Calcagnini, la collocazione di

Iabichino “…tra i pubblicitari italiani più conosciuti e apprezzati a livello nazionale e internazionale anche

per la sua sensibilità nei confronti di un linguaggio pubblicitario meno commerciale e più sociale.

L’esperienza professionale, didattica e di divulgazione a favore di una comunicazione pubblicitaria

consapevole del proprio ruolo culturale e di una comunicazione digitale dal volto umano, intesa come

strumento di empowerment sociale.”

Oggi Iabichino, che scrive pubblicità dal 1990, è impegnato in una forma di Pubblicità Civile, l’ultima

frontiera della Comunicazione d’Impresa firmando nuovi progetti di comunicazione, al servizio di realtà che

sentono la necessità di voltare pagina, creando strategie, progetti editoriali e di comunicazione per clienti

come Altromercato, la cui campagna “Consumi o Scegli” è stata recentemente premiata con il Premio Aretè di

Categoria Impresa, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, che nel 2019 ha avviato una nuova

fase della propria strategia di comunicazione con Scaglie – uno spazio virtuale che racconta la filiera, Almo

Nature Benefit Spa e molte altre realtà.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Uniurb www.uniurb.it/live.

Per prenotare il posto in presenza sulla piattaforma eventbrite il link è il seguente:

PAOLO IABICHINO

Scrive pubblicità dal 1990. Si occupa di creatività e nuovi linguaggi nella costruzione di contenuti fuori e dentro la Rete. Ha ideato il

concetto di “Invertising” in un libro che è diventato un manifesto per un messaggio pubblicitario rinnovato e consapevole. Due volte

giurato al Festival di Cannes, è stato scelto dalla Scuola Holden di Alessandro Baricco per essere Maestro nei corsi Holden Pro

riservati ai professionisti ed è stato Maestro dei College dedicati alle narrazioni transmediali e allo story design.

È stato tra le firme di Wired Italia e del mensile del No Profit Vita. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Emanuele Pirella come

“comunicatore dell’anno”. Ha rivestito il ruolo di Chief Creative Officer di Ogilvy Italia ed è stato ai vertici di WPP, come EMEA

Executive Creative Director per le agenzie digitali del Gruppo impegnate su tutti i brand FCA in Europa.

Oggi si dedica a nuovi progetti di comunicazione, al servizio di realtà che sentono la necessità di voltare pagina, firmando strategie,

progetti editoriali e di comunicazione per clienti come Altromercato, Camera di commercio Milano, Parmigiano Reggiano, Università

Cattolica del Sacro Cuore, Rio Mare, Dolomia, Almo Nature.

Il suo ultimo libro è “#Ibridocene. La Nuova Era del tempo sospeso”, pubblicato per Hoepli Editore che gli ha affidato la direzione

editoriale della collana Tracce. Con Ipsos Italia ha fondato l’Osservatorio Civic Brands, progetto editoriale e di ricerca che racconta

l’impatto sociale di aziende e brand in Italia.

