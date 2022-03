(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 Monday

, March 14

, 2022

h 11:00

13:00, Via

Saffi

, 42 Urbino

Sala del Consiglio

Seminar:

Ukraine

Crisis

Political

Economic

Antecedents

Perspectives

for Europe

Antonio Parenti

Head of

European

Commission

Representation

Italy

Contributions

to the

discussion

Mara Morini

, University of Genova

Igor Pellicciari

, University of Urbino

Lucia Tajoli

, Politecnico di Milano

Students

scholars

invited

book

their

seats

writing