(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 LE FORMELLE DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO NELL’EPOCA

DELLA LORO RIPRODUCIBILITÀ TECNICA

– Le tecnologie in 3D, un nuovo e straordinario strumento di supporto

al restauro delle opere d’arte, presentate sabato 19 marzo –

Giunge all’appuntamento numero nove il ciclo di incontri sul Fregio dell’arte della guerra.

Sabato 19 marzo dalle 10 alle 11, Romeo Chebac, Pino Mascia e Massimo Tosello,

docenti dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, terranno un seminario sul tema Scansione,

formatura, riproduzione delle formelle eseguite da Ambrogio Barocci su disegno di Francesco di

Giorgio Martini.

Una nuova affascinante prospettiva di fruizione per il grande pubblico e di lavoro per gli

specialisti, offerta dalle moderne tecnologie di riproduzione in 3D per il “Fregio dell’arte della

guerra’, costituito da 72 formelle scultoree raffiguranti macchine antiche e moderne che

originariamente decoravano la spalliera del sedile basamentale del Palazzo Ducale di Urbino.

Le tecnologie, sempre più sofisticate, ampliano molte caratteristiche e possibilità dell’uomo,

nei settori artistici queste possono aumentare le capacità tecniche di progettazione, costruzione e

riproduzione, perciò, in alcuni casi, possono essere osservate come un valore aggiunto al processo

artistico.

Uno degli ambiti che può usufruire dei nuovi mezzi tecnologici in modo preciso e complementare è

il restauro. In particolare, l’Accademia di Belle Arti di Urbino, fornita di un laboratorio apposito,

integra al lavoro artistico lo studio e l’utilizzo degli strumenti tecnologici, che ha creato l’opportunità

per intervenire sul restauro di due delle 72 formelle scultoree del fregio “dell’arte della guerra”

(“Congegno per argano a trasmissione multipla” e “Mulino a doppia macina”). Si parlerà di come in

questa occasione è stato allestito all’interno dello stesso palazzo Ducale uno studio fotografico

adibito alla scansione fotografica delle due formelle scelte (con un grado di leggibilità diverso) e del

processo di ricostruzione fotogrammetrico, attraverso specifici software, fino ad arrivare alla

riproduzione in scala 1:1 grazie alle stampanti FDM e del successivo intervento di restauro

basato sui disegni originali delle stesse formelle.

Link di accesso (valido per tutti i seminari):

Le registrazioni dei precedenti seminari sono disponibili alla pagina web:

Palazzo Bonaventura – Via Saffi, 2 – 61029 Urbino PU



Palazzo Bonaventura – Via Saffi, 2 – 61029 Urbino PU