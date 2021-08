(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 M O N T E F E L T R OFrontino Montefeltro XL Edizione 2021

COMUNICATO STAMPA DEL 23 AGOSTO 2021

ECCO I VINCITORI DEL PREMIO NAZIONALE DI CULTURA

“FRONTINO MONTEFELTRO”

– Domenica 26 Settembre la cerimonia di premiazione nel Convento di Montefiorentino –

Domenica 26 settembre il Convento di Montefiorentino ospiterà la 40a edizione del Premio Nazionale di Cultura “Frontino Montefeltro” fondato da Antonio Mariani e Carlo Bo. “Un’edizione fortemente voluta da tutte le istituzioni coinvolte” afferma Andrea Spagna, Sindaco di Frontino” e che rappresenta un appuntamento fondamentale per il calendario culturale di tutto il Montefeltro e non solo”.

A partire dalle 15, dopo i saluti del Sindaco, del Rettore dell’Università degli Studi di Urbino, Giorgio Calcagnini e delle altre autorità, saranno proclamati i vincitori delle diverse sezioni, così come stabilito dalle rispettive giurie.

Per la sezione Cultura del Montefeltro: Roberto Monacchi, curatore dell’opera “Galasso da Secchiano conte di Montefeltro, Podestà, capitano del popolo e condottiero del XIII secolo”, presentazione di Franco Cardini, (Numero 26, 2020, Società di Studi Storici per il Montefeltro);

Premio speciale delle Giurie all’Associazione Culturale Urbino Capoluogo per la promozione di studi e ricerche relativi alla storia e alla cultura del Montefeltro.

Per la sezione Premio Antonio Mariani per la sperimentazione scolastica: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaello” di Urbino per il progetto “Agenda 2030: educazione alla sostenibilità”.

Per la sezione Ambiente a cura del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello: Beppe Conti, giornalista e scrittore italiano.

Per la sezione Umane diversità a cura del Gruppo Atena srl: Mirco Carloni, curatore dell’opera “Per ricordare un giorno non basta. L’esodo giuliano dalmata nelle Marche” (Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, Anno XXIII n. 244 Febbraio 2018).

Per la sezione Letteratura come vita: Donatella Di Pietrantonio, per la sua attività letteraria e per l’opera

“Borgo Sud” (Giulio Einaudi Editore, 2020).

Per la sezione Personaggio: Romano Prodi, politico, economista, accademico, dirigente pubblico e dirigente d’azienda italiano, già Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Frontino, in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino e con il patrocinio e il contributo della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, dell’Unione Montana del Montefeltro, del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, del Gruppo Atena srl, del Rotary Club di Urbino, della BCC del Metauro, della Società Italiana Gas Liquidi spa, della Benelli Armi spa, della Interspace srl, della Starplast srl.

