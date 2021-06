(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 MATEMATICI A CONVEGNO IL 1 E 2 LUGLIO PER

‘TWO NONLINEAR DAYS IN URBINO 2021’

Giovedì 1 e venerdì 2 luglio 2021 torna il convegno ‘Two nonlinear days in Urbino’, che

l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo organizza ogni anno dal 2015 (ad eccezione del 2020 a

causa della pandemia).

Un appuntamento fisso per chi si occupa di Analisi Nonlineare e Calcolo delle Variazioni e

che ha contribuito a rendere l’Ateneo urbinate un punto di riferimento all’interno della comunità

matematica internazionale.

“L’edizione 2021 vedrà la partecipazione di insigni matematici provenienti da vari atenei italiani e

stranieri, che si riuniranno online, tramite la piattaforma Zoom, per discutere dei recenti risultati

ottenuti con le loro ricerche e delle loro possibili applicazioni” dichiara il Prof. Giovanni Molica

Bisci, che ha organizzato questo convegno insieme alla Prof.ssa Raffaella Servadei, entrambi

docenti di Analisi Matematica dell’Ateneo urbinate.

“Oltre che ad esperti del settore, il convegno è aperto anche a studenti, dottorandi e giovani

ricercatori” prosegue Bisci. “Speriamo che da questa serie di incontri possano nascere anche nuove

collaborazioni scientifiche, come è già successo in passato. Collaborazioni che hanno dato origine a

ricerche che hanno avuto un notevole impatto nel settore, così come testimoniato da vari ranking

internazionali, non ultimo l’inserimento mio e di Raffaella Servadei nella World’s Top 2%

Scientists List della Stanford University”.

Il programma dettagliato del convegno e tutte le informazioni su questo evento sono disponibili alla

pagina web

http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNonlinearDaysInUrbino2021/

Per ulteriori contatti:

Palazzo Bonaventura – Via Saffi, 2 – 61029 Urbino PU

