(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 AMNESIA: TRE GIORNI DI INCONTRI E SPETTACOLI IN PRESENZA

– Dal 23 al 25 settembre “1920-2020: un secolo di parole e immagini per raccontare

l’Amnesia” –

Il Convegno internazionale 1920-2020: un secolo di parole e immagini per raccontare

l’amnesia si terrà a Urbino nelle giornate del 23, 24 e 25 settembre, in presenza. Si tratta dell’atto

conclusivo e più importante del progetto Amnesie d’autore, attivato nell’ambito del Dipartimento di

Scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali, di cui è capofila il prof. Roberto

Mario Danese. Il convegno comprenderà interventi e lezioni magistrali, ma non solo: ci saranno

anche una mostra di disegni originali fatti da studenti dell’ISIA sotto la guida di Giuseppe Palumbo

(Un tuffo dove l’acqua è più blu), un cortometraggio diretto da Andrea Laquidara (Sottosuolo) e uno

spettacolo teatrale a cura del Centro Teatrale Universitario Cesare Questa (Il gallo del mal di testa).

Gli interventi, proposti da studiosi di chiara fama in ambito nazionale e internazionale,

verteranno sulle forme di rappresentazione letteraria e audiovisiva dei vuoti di memoria causati

da deficit neurologici (la malattia di Alzheimer e altre forme di demenza) o da traumi psichici

(dovuti a fenomeni di portata storica e dunque collettivi o a eventi personali), e sulle loro

manifestazioni linguistiche, artistico-letterarie, retorico-stilistiche.

Come spiegano i membri del nutrito comitato scientifico, i temi delle malattie degenerative,

del dolore e della morte sollevano interrogativi bioetici che letteratura e cinema consentono di

avvicinare da prospettive inedite e feconde, con una complessità di sguardo che si propone di

affiancare e integrare la letteratura medica specialistica. Il fatto creativo permette di approfondire i

dilemmi etici connessi a questi temi, e può incidere a fondo sulla nostra comprensione delle loro

implicazioni e sulla necessità di elaborare risposte collettive, oltre a favorire un dialogo e uno

scambio interdisciplinare che abbraccia campi del sapere tra loro lontani come la bioetica, le scienze

cognitive, le teorie culturali, la critica letteraria, la visual culture e la linguistica.

Il primo appuntamento è nella sede dell’ISIA, Via santa Chiara 36 alle ore 9 di giovedì 23

settembre; si prosegue poi a Palazzo Battiferri, per incontrarsi alle 20 al Cinema Nuova Luce. La

seconda giornata e l’ultima mattina si terranno sempre a Palazzo Battiferri, mentre la sera del 24 la

sede è il Teatro Raffaello Sanzio. Tutti i dettagli e le prenotazioni agli eventi (tutti a ingresso libero

con green pass) nel sito amnesiedautore.uniurb.it

Palazzo Bonaventura – Via Saffi, 2 – 61029 Urbino PU

