Copernico e la Bibbia

Giovedì 24 marzo alle ore 17, nell’Aula Magna del Rettorato in Via Saffi, 2 Urbino (nel

rispetto delle norme anti-covid) il professor MICHELE CAMEROTA (Università degli Studi di

Cagliari), Professore distaccato presso il Centro Linceo, terrà un Seminario, nell’ambito delle

Conferenze del Centro Linceo, sul tema ESEGESI COPERNICANA. I COPERNICANI DI

FRONTE ALLA BIBBIA. L’incontro è organizzato dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate

(DiSPeA) – Corso di Laurea in Filosofia dell’Informazione, Teoria e Gestione della Conoscenza

dell’Università di Urbino.

Tra i problemi più delicati che la cosmologia copernicana si trovò ad affrontare fin dalla sua prima

elaborazione vi fu certamente quello della conciliabilità con il testo scritturale. Numerosi ed

inequivocabili sono, infatti, i passi biblici che affermano la centralità e immobilità della Terra, come

pure il moto del Sole.

I seguaci di Copernico (da Rheticus a Bruno, a Kepler, a Galileo, per citarne alcuni) discussero

approfonditamente la questione, e tentarono di risolverla appellandosi ad un principio esegetico (noto

con il nome di accomodatio) secondo il quale, nelle espressioni concernenti gli eventi naturali, la

Bibbia si adegua al senso comune, recependo il punto di vista della moltitudine piuttosto che dar

voce alle acquisizioni della scienza più avanzata.

Fino ad oggi la disputa sull’eterodossia eliocentrica è stata prevalentemente esaminata in

riferimento a tale comune strategia ermeneutica. Poca attenzione si è invece prestata allo scenario

delle contrastanti opzioni epistemologiche entro cui si inscriveva il richiamo (condiviso) alla tesi

dell’“accomodamento”.

Individuare l’impatto nel dibattito delle diverse immagini della scienza intrattenute dai

copernicani consentirà di spiegare le non trascurabili differenze delle loro posizioni, facendo

emergere i tratti innovativi (quando non dirompenti, come nel caso di Galileo) di alcune di esse.

