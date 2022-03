(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 CON UNI4JUSTICE UFFICI GIUDIZIARI PIÙ EFFICIENTI E VICINI

AI CITTADINI

– Pubblicati i bandi Uniurb per 8 borse di ricerca: scadenza 21 marzo 2022 –

E’ stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.

8 borse di studio per attività di ricerca, di cui n. 7 borse junior e n. borsa 1 senior, istituite

nell’ambito del progetto “UNI4JUSTICE – Universitas per la Giustizia”.

Il progetto, coordinato dall’Università di Bologna in collaborazione con il Ministero della

Giustizia sullo studio di modelli operativi innovativi nel sistema della giustizia italiana, si pone come

principale obiettivo, di importanza strategica primaria del PNRR, quello di contribuire alla

realizzazione di un’organizzazione degli uffici giudiziari, civili e penali, più efficiente, più

efficace e più vicina ai cittadini.

Gli interessati a partecipare alle attività di ricerca possono prendere visione del bando qui:

https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/concorsi/bandi-per-attivita-di-ricerca

Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12:30 del

giorno 21 marzo 2022.

Palazzo Bonaventura – Via Saffi, 2 – 61029 Urbino PU