(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 Prefettura

di Verona

“GIASSARE” ABBANDONATE E

PERICOLANTI:

IL PREFETTO INVITA I SINDACI DI

MONTAGNA

A VIGILARE E INTERVENIRE

Il Prefetto Donato Cafagna scrive ai Sindaci della

Lessinia dopo il tragico incidente in cui hanno perso la

vita nel crollo di una “giassara” di malga i piccoli Tommaso

e Michele.

Sempre più in montagna – evidenzia il Prefetto – si

assiste ad una contrazione delle tradizionali attività

economiche con il conseguente abbandono delle aree e dei

manufatti impiegati, mentre percorsi e luoghi di ritrovo

diventano meta di un turismo diffuso che impone di tenere

alta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza.

Partendo dallo studio condotto presso l’Università di

Verona dal prof. Gianmarco Lazzarin, esperto

del territorio rurale di questa provincia, messo a

disposizione del Comando provinciale dei Carabinieri di

Verona, il Prefetto chiede quindi ai Sindaci di disporre

un’approfondita analisi dello stato di manutenzione delle

centoventi ghiacciaie e degli altri manufatti, abbandonati e

pericolanti, nei pascoli e nei campi della Lessinia, ma anche

in altre zone della provincia. Avvalendosi del lavoro del

prof. Lazzarin, ma anche sulla base delle documentazioni in

possesso degli uffici, invita ad effettuare con i tecnici

comunali una verifica finalizzata ad accertare le condizioni

degli immobili e a individuare i necessari interventi di

messa in sicurezza. Sulle misure adottate il Prefetto chiede

infine di fornire un tempestivo aggiornamento.

VERONA, 20 LUGLIO 2021

