(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 XIX Congresso Nazionale

della SocietàItaliana di Neuroscienze (SINS)

Organizzato dall’Università degli Studi di Brescia, il Congresso ha visto tre giornate online dedicate a tematiche emergenti nel campo delle neuroscienze con ricercatori di fama internazionale

Brescia, 13 settembre 2021 – Si è tenuto la scorsa settimana, da giovedì 9 a sabato 11 settembre, il XIX Congresso Nazionale della SocietàItaliana di Neuroscienze (SINS). Il Congresso si è svolto in modalità telematica, con partecipazione in diretta. L’organizzazione del congresso è stata affidata all’Università di Brescia nelle persone dei professori Maurizio Memo (Presidente), Cristina Missale e Marina Pizzi.

Il congresso si è articolato in 12 conferenze plenarie e 40 simposi con 160 relazioni tenute da ricercatori di fama internazionale, che hanno trattato tematiche emergenti nel campo delle Neuroscienze, dall’impatto della Intelligenza Artificiale alle nuove terapie nelle malattie neurodegenerative e genetiche.

I temi, ad orientamento multidisciplinare, hanno riguardato i processi responsabilidellafunzionalitàdelsistemanervosoedellapatogenesidei disturbi neurologici e psichiatrici, con attenzione anche alle ricadute in termini diagnostici e terapeutici. Ischemiacerebrale,epilessie, malattie neurodegenerative croniche, disturbi del neurosviluppo, tumori cerebrali, emicraniaedolore, sono solo alcune delle tematiche a cui è stato dato maggior rilievo.

Nel piano originale, il Congresso è stato disegnato in maniera tradizionale da svolgere nella città di Brescia ma gli eventi e le limitazioni sanitarie hanno reso necessario modificare la tipologia dell’evento, cercando sempre di mantenere il più ampio possibile la comunicazione e gli scambi interpersonali, così come l’impronta bresciana. Obiettivo degli organizzatori, così come la missione della Società, è stato quello di diffondere le neuroscienze nella comunità scientifica italiana e internazionale e promuovere il pensiero scientifico, anche in tempi difficili.

Tra gli invitati alle letture magistrali va segnalata l’impronta bresciana con la partecipazione di Cristina Alberini, nota per gli studi sui meccanismi molecolari della memoria, e Alfredo Fontanini, grande conoscitore dei sistemi sensoriali legati al gusto. Entrambi lavorano negli USA.

In occasione del Congresso, è stata creata una iniziativa, denominate B4S, Brescia for Science, che ha raccolto la sensibilità culturale di quattro istituzioni bresciane (Fondazione Camillo Golgi, Fondazione Brunelli, Fondazione Istituzioni Zooprofilattiche e Zootecniche, IRCSS Fatebenefratelli Brescia) per l’istituzione di 8 premi alla ricerca per I migliori lavori presentati al Congresso.

La modalità telematica ha permesso di dare al congresso una forte impronta internazionale con la partecipazione di 64 relatori stranieri provenienti da Paesi Europei, Nord Americani e Inglesi. Hanno partecipato anche molti ricercatori italiani che attualmente lavorano all’estero.

Il Congresso ha avuto un riconoscimento ufficiale dall’IBRO, la federazione internazionale che raggruppa tutte le Società nazionali di Neuroscienze nel mondo, con un premio per l’attenzione e lo spazio operativo dedicato ai giovani ricercatori, per l’equità di genere e di provenienza geografica.

Il funzionamento del cervello e lo sviluppo di malattie cerebrali resta un’area ancora in gran parte sconosciuta. L’impatto economico, sociale e medico delle malattie neurodegenerative acute e croniche coinvolge tutta la Società e richiede grande attenzione e alti livelli di conoscenza e professionalità. La Società Italiana di Neuroscienze, attraverso le sue iniziative di promozione culturale (tra cui il Congresso Nazionale) e per le competenze che ricopre, si vuole porre come punto di riferimento per informare, formare e indirizzare le scelte strategiche mirate alla gestione (non solo medica) delle patologie cerebrali che interessano bambini e anziani, per brevi o lunghi periodi di tempo, di natura genetica o ambientale, con implicazioni soggettive e comunitarie.

I lavori del Congresso e i dati sperimentali presentati, hanno l’obiettivo di dare un contributo significativo e concreto a queste problematiche e dare una, almeno parziale, risposta alle tante domande che i pazienti, i familiari e tutta la comunità si pongono.

Maurizio Memo, Presidente del XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuroscienze

Paolo Calabresi, Presidente della Società Italiana di Neuroscienze

Sito Web del Congresso: https://sinsmeeting.com/

