COMUNICATO STAMPA VOUCHER DISABILI IN WORD

(AGENPARL) – mar 16 giugno 2020 *E’ STATO PUBBLICATO L’AVVISO PUBBLICO PER BUONI E VOUCHER SPORT PER

MINORI, DISABILI, GIOVANI E ANZIANI DELLA REGIONE LAZIO *

*ANNO 2020 EMERGENZA COVID-19*

Si porta a conoscenza che per il progetto #VICINIALLOSPORT la REGIONE

LAZIO ha stanziato 2 milioni di euro che il soggetto attuatore Asp Asilo

Savoia dovrà gestire.

Con Determinazione Dirigenziale n. G06392/2020 la Regione Lazio ha

provveduto ad integrare le Linee Guida per l’attuazione delle misure Buoni

Sport e Voucher Sportivi. Il Comune di Marino con delibera di Giunta N. 51

del 03.06.2020 ha accolto favorevolmente questa iniziativa.

Si potrà fare domanda anche per tutte le persone con disabilità di ogni età

(non ricomprese nelle fasce di età già previste dai buoni sport e voucher

sportivi)

*Buono Sport disabilità *(modulo di domanda allegato C4, presente in fondo

a questa pagina)*:*

– ISEE da 0 a € 30.000,00

– da 0 a 5 anni

– dai 18 ai 64 anni

– Verbale invalidità commissione INPS

*Voucher Sportivo disabilità* (modulo di domanda allegato C5, presente in

fondo a questa pagina)*:*

– ISEE da € 30.000,01 a € 40.000,00

– da 0 a 5 anni

– dai 31 anni in poi

– già iscritti a corsi a pagamento nel periodo 1 luglio 2019 – 10 marzo

2020

– Verbale invalidità commissione INPS

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona *“Asilo Savoia”*, quale soggetto

attuatore unitario individuato dalla *Regione Lazio* ai sensi dell’art. 38

della l.r. 11/2016 e dell’art. 1 della l.r. 2/2019, in attuazione della DGR

n. 242 dell’8 maggio u.s., nell’ambito del *“Pacchetto Famiglia”* e del

piano straordinario di sostegno *“#VicinialloSport”*, indice un avviso

aperto per l’adesione alla rete *“T&T Sport Network Lazio”* da parte di

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Federazioni Sportive,

Enti di Promozione Sportiva, Associazioni benemerite riconosciute dal CONI

o dal CIP, nonché, limitatamente alle sole attività afferenti alle risorse

del “Pacchetto Famiglia” di Associazioni senza scopo di lucro aventi quale

scopo statutario lo svolgimento di attività musicali, presso le quali poter

far accedere gratuitamente:

a) minori compresi nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni;7

b) persone anziane di età superiore ai 65 anni;

c) minori e giovani under 30 aderenti alla Lazio Youth Card già iscritti a

corsi sportivi a pagamento alla data del 10 marzo 2020.

*“T&T Sport Network Lazio”* costituisce lo sviluppo e la sistematizzazione

a livello regionale della sperimentazione avviata dall’Asilo Savoia a

decorrere dal 2016 con il Programma di inclusione sociale mediante la

promozione della pratica sportiva denominato “Talento & Tenacia”, già

oggetto di apposito accordo con la Regione Lazio ai sensi della DGR 22

febbraio 2017 n. 79.

*“BUONO SPORT” di 400 euro per le famiglie con bambini da 6 a 17 anni*

I genitori di bambini e ragazzi compresi nella fascia di età tra i 6 e i 17

anni con un reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a

20.000,00 euro o a 30.000,00 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia

presente una persona con disabilità, possono richiedere il rilascio

del “buono sport” del valore unitario di 400,00 euro da utilizzare presso

gli esercizi sportivi e musicale aderenti al “T&T Sport Network Lazio”.

“*BUONO SPORT” di 300 euro per gli anziani over 65 anni*

Le persone anziane di età superiore ai 65 anni con un reddito ISEE del

nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000,00 euro o a 30.000,00 euro nel

caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità,

possono richiedere il rilascio del “buono sport” del valore unitario di

300,00 euro da utilizzare presso gli esercizi sportivi e musicale aderenti

al “T&T Sport Network Lazio”.

*“VOUCHER SPORTIVO” di 100 euro per minori e under 30 già iscritti a un

corso a pagamento*

I genitori di bambini e ragazzi compresi nella fascia di età tra i 6 e i 17

anni e i giovani under 30 aderenti alla Lazio Youth Card con un reddito

ISEE del nucleo familiare superiore a 20.000 euro e fino a 30.000 euro o,

in caso di nuclei familiari con a carico un minore diversamente abile con

reddito ISEE riferito ai redditi 2019 fino a 40.000 euro che alla data del

10 marzo u.s. risultino già iscritti a corsi o attività sportive a

pagamento svolte nell’ambito del territorio regionale tenute da

associazioni o società sportive dilettantistiche, da enti di promozione

sportiva e da associazioni benemerite, riconosciute dal CONI o dal CIP,

possono richiedere il rilascio del “voucher sportivo” del valore unitario

di 100,00 euro da utilizzare presso gli esercizi sportivi aderenti al “T&T

Sport Network Lazio”.

*“T&T SPORT NETWORK LAZIO” PER ASD, SSD, EPS, FEDERAZIONI SPORTIVE etc.*

Attraverso l’adesione al “T&T Sport Network Lazio”, Associazioni o Società

Sportive Dilettantistiche, Federazioni Sportive, Enti di Promozione

Sportiva e Associazioni benemerite, riconosciute dal CONI o dal CIP nonché,

limitatamente alle sole attività afferenti alle risorse del “Pacchetto

Famiglia”, Associazioni senza scopo lucro aventi quale scopo statutario lo

svolgimento di attività musicali, acquisiscono la qualifica di soggetto

abilitato all’erogazione di servizi ammessi a fruire del relativo supporto

economico da parte della Regione Lazio, diventando dei punti convenzionati

dove potranno essere spesi i “Buoni sport” per un valore complessivo pari a

1.151.998,84 euro e i “Voucher sportivi” per un valore complessivo pari a

800.000,00 euro.

*“In questo periodo di emergenza aprire una finestra sullo sport

supportandolo e finanziandolo a favore della popolazione e delle

Associazioni sportive è un segnale di solidarietà con la S maiuscola.

Invito tutti i beneficiari ad aderire a queste iniziative volte al

benessere di tutti i cittadini” afferma l’Assessore Cerro alle Politiche

Sociali.*

Marino li, 16 Giugno 2020

🔊 Listen to this