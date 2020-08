COMUNICATO STAMPA VOLI AIR DOLOMITI A FORLì. RAGNI (FDI): “ED ORA LA GIUNTA REGIONALE CONCEDA AL RIDOLFI IL FINANZIAMENTO PROMESSO DI 12 MILIONI DI EURO”

(AGENPARL) – ven 21 agosto 2020 *Voli Air Dolomiti a Forlì. Ragni (FdI): “Ed ora la Giunta Regionale

conceda al Ridolfi il finanziamento promesso di 12 milioni di euro”*

“Ci rallegriamo per la notizia che la compagnia aerea italiana Air Dolomiti

garantirà dal 1° dicembre collegamenti plurisettimanali fra l’ aeroporto di

Forlì con lo scalo di Monaco di Baviera, uno dei più importanti hub avio

d’Europa, segno che la società privata di gestione del Ridolfi, la F.A.

s.r.l., gode già di massima credibilità internazionale. E cogliamo

l’occasione per sollecitare nuovamente le istituzioni regionali e mantenere

le promesse”: a dirlo è* Fabrizio Ragni*, vicecoordinatore provinciale

Forlì-Cesena di Fratelli d’Italia e componente del direttivo del Circolo

comunale forlivese di FdI intitolato a Caterina Sforza.

“Da sempre riteniamo che all’avio superficie di via Seganti debbano essere

garantite le stesse condizioni operative di cui usufruiscono gli altri

aeroporti dell’ Emilia-Romagna come: Bologna, Parma e Rimini, e oggi

riteniamo che sia giunta l’ora per la giunta regionale di tenere fede alle

promesse e che si conceda il via libera al più volte annunciato

finanziamento di 12 milioni di euro per garantire infrastrutture e

trasporti pubblici a servizio dell’aeroporto Ridolfi di Forlì, così come

fatto con soldi pubblici regionali per il Verdi di Parma e come promesso

per il Fellini di Rimini. Una cifra indicata dall’assessore regionale *

Corsini *e che attendiamo che si traduca dalle parole ai fatti al più

presto”: aggiunge *Fabrizio Ragni*.

Questa estate l’assessore ai trasporti, infrastrutture e turismo *Andrea

Corsini *ha rilanciato la proposta di attivare a settembre un tavolo di

coordinamento regionale sugli aeroporti con l’intento di armonizzare

l’attività degli scali dell’Emilia-Romagna.

“Posto che lo stesso Corsini s’è dimenticato di ricordare che il progetto

avanzato dalla giunta regionale di centrosinistra di attivare una sorta di

società unica, una *holding regionale, per gli scali dell’Emilia-Romagna è

miseramente fallita … ci chiediamo cosa aspetti a convocare i tavoli di

coordinamento, visto che settembre è alle porte. Il nostro parere è che la

giunta **Bonaccini**, in realtà, **voglia intromettersi politicamente in

questioni che riguardano *quattro aeroporti e quattro società di gestione

diverse, con differenti obiettivi e potenzialità. Laddove tra i quattro

scali regionali il centrosinistra privilegi: Bologna e Rimini, rilegando

Parma ad un’attività industriale legata ai voli cargo, e mal sopportando il

polo aeronautico di Forlì per le sue vaste potenzialità nel ramo civile,

commerciale e universitario”: afferma *Fabrizio Ragni*.

“E se così stanno le cose, come Fratelli d’Italia e solidi alleati

dell’amministrazione comunale di centrodestra, garantiremo la difesa ad

oltranza del Ridolfi, potendo dire con fierezza e coerenza che lo abbiamo

sostenuto anche quando altri, quasi tutti i partiti del centrosinistra, e

i loro amici del M5S, volevano trasformarlo in un campo di patate”:

conclude il vicecoordinatore provinciale Forlì-Cesena di Fratelli d’Italia

e componente del direttivo del Circolo comunale forlivese di FdI intitolato

a Caterina Sforza, *Fabrizio Ragni*.

