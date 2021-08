(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 VISITA DEL COMANDANTE DI LEGIONE DEI CARABINIERI A

VENEZIA

Nella mattinata odierna, il Generale di Brigata Giuseppe Spina,

Comandante della Legione Carabinieri “Veneto” in Padova, ha visitato il

Comando Provinciale di Venezia a pochi giorni dall’assunzione del suo

comando. Già nei giorni precedenti aveva salutato le principali Autorità

veneziane ed il giorno di Ferragosto si era recato presso le Stazioni di Burano e

Pellestrina per avere un primo contatto con la realtà lagunare e far sentire la

sua vicinanza al personale.

L’Alto Ufficiale ha inteso, prima di tutto, incontrare una rappresentanza dei

Carabinieri quotidianamente in servizio su tutta la provincia veneziana, tra cui,

oltre ai militari del Comando Provinciale, anche i vari reparti specializzati quali

il Gruppo Carabinieri Forestali, il NOE, il TPC e il NAS, nonché gli appartenenti

alla locale sezione A.N.C.

Agli stessi ha rivolto il suo personale e sentito apprezzamento per la tangibile

attività svolta con straordinario impegno e dedizione anche in questo periodo

di forte difficoltà legata alla situazione pandemica, ricordando come l’Arma dei

Carabinieri abbia come impegno primario la vicinanza alla cittadinanza e una

risposta adeguata alle esigenze del territorio, legate ad un sentito senso di

responsabilità che deve essere patrimonio di ogni Carabiniere nell’affrontare

ogni situazione.

Il Generale Spina si è successivamente soffermato con il Comandante

Provinciale, Col. Mosè De Luchi, e i Comandanti di Compagnia, per approfondire

le diverse dinamiche della realtà lagunare al fine di comprendere a pieno le

esigenze di una realtà unica e poliedrica come quella veneziana.

