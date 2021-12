(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 TRE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI IN VISITA AL COMUNE PER CONOSCERE COME FUNZIONA L’ENTE

Questa mattina (giovedì) gli alunni delle classi 2aA, 2aB e 2aC della scuola primaria di Capannori accompagnati dai loro insegnanti, tra le quali le consigliere comunali Silvia Amadei e Roberta Sbrana, nell’ambito delle ore dedicate all’educazione civica, hanno fatto visita al Comune per conoscere da vicino il funzionamento del consiglio comunale e dei vari uffici, tra cui l’Urp e l’ufficio anagrafe.

I bambini sono stati ricevuti nella sala consiliare dal vice sindaco Matteo Francesconi, dagli assessori ai servizi al cittadino, Serena Frediani e ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e dalla presidente del consiglio comunale Gigliola Biagini che hanno dato loro il benvenuto ed hanno spiegato il ruolo e le modalità di svolgimento del consiglio comunale e il funzionamento dei vari servizi comunali, rispondendo anche alle loro domande.

Capannori, 15 dicembre 2021

Lorella Sartini

